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Бывший мэр Верхней Пышмы скончался на 75-м году жизни

Сегодня, 13:57
В 74-летнем возрасте скончался Владимир Лешков — экс-мэр Верхней Пышмы. Он был руководителем города на протяжении 8 лет: с 1997 по 2005 годы.

Владимир Александрович Лешков являлся почетным жителем города. Сообщение о смерти появилось на сайте городского округа Верхняя Пышма. Администрация выразила соболезнования родным и близким.

Руководитель появился на свет в Красноуфимске 6 февраля 1948 года. В 2005 году Лешков пытался совершить суицид — предположительно, из-за итогов выборов на должность главы Верхней Пышмы. Во втором этапе голосования экс-мэр уступил своему оппоненту — Юрию Яковлеву. В то же время в отношении погибшего завели уголовное дело: следователи подозревали главу администрации в нецелевых растратах бюджета, пишет Е1.

Фото: Пресс-служба Верхней Пышмы
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