Бывший мэр Верхней Пышмы скончался на 75-м году жизни

Руководитель появился на свет в Красноуфимске 6 февраля 1948 года. В 2005 году Лешков пытался совершить суицид — предположительно, из-за итогов выборов на должность главы Верхней Пышмы. Во втором этапе голосования экс-мэр уступил своему оппоненту — Юрию Яковлеву. В то же время в отношении погибшего завели уголовное дело: следователи подозревали главу администрации в нецелевых растратах бюджета, пишет Е1.