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Фильм режиссера из Нижнего Тагила выходит во всероссийский прокат

Сегодня, 16:19
Фото: Кинотеатр «Красногвардеец»
Фильм «Лето» (возрастной ценз 16+) 24-летнего режиссера Вадима Кострова из Нижнего Тагила покажут с 15 по 21 сентября в кинотеатре «Красногвардеец».

Кинокартина режиссера, сценариста и оператора посвящен родному городу. Костров создал 5 документальных фильмов, но «Лето» вышел за рамки шаблона: жюри фестиваля Sheffield/Doc определили жанр картины, как «документальный фильм-воспоминание, размывающий границы между документальным и игровым кино».

Все фильмы тагильчанина успешно демонстрировались на конкурсах, однако на крупнейшем фестивале России д/ф «Лето» получил специальное упоминание судей.

Напомним, что в честь 300-летия Нижнего Тагила был создан фильм, который показали в кинотеатре «Родина». Главное действующее лицо — 10-летний Артём — находит друга. Вместе с ним они познают город, растут и меняются.

Премьера фильма о 300-летней истории Нижнего Тагила прошла в городском кинотеатре
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Свободное время#Кино#Кинофестиваль#Фильм#Документальный фильм#300 лет Нижнему Тагилу#Эксклюзив
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