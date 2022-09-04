Фильм режиссера из Нижнего Тагила выходит во всероссийский прокат

Кинокартина режиссера, сценариста и оператора посвящен родному городу. Костров создал 5 документальных фильмов, но «Лето» вышел за рамки шаблона: жюри фестиваля Sheffield/Doc определили жанр картины, как «документальный фильм-воспоминание, размывающий границы между документальным и игровым кино».
Все фильмы тагильчанина успешно демонстрировались на конкурсах, однако на крупнейшем фестивале России д/ф «Лето» получил специальное упоминание судей.
Напомним, что в честь 300-летия Нижнего Тагила был создан фильм, который показали в кинотеатре «Родина». Главное действующее лицо — 10-летний Артём — находит друга. Вместе с ним они познают город, растут и меняются.