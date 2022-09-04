TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Глава челябинского села случайно застрелил друга по охоте

Сегодня, 17:13
Фото: 1MI
Во время охоты глава Петропавловского села в Челябинской области Алексей Егоров случайно выстрелил в своего друга по охоте и ранил его дробью в бедро. Мужчина скончался по пути в больницу в ночь с 3 на 4 сентября.

Во время трагедии друзья находились на ночной охоте. Алексей Егоров вместе с 56-летним товарищем Евгением искали диких животных в лесной зоне Уйского района. Охотники разошлись по сторонам и начали стрелять.

В час ночи глава поселения выстрелил из карабина и случайно попал в своего друга. Дробь угодила в бедро. Егоров решил самостоятельно транспортировать раненого в больницу села Уйское, однако пострадавший скончался от обильной потери крови во время дороги.

Следователи решают, будет ли возбуждено уголовное дело, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

Читайте также:
Неизвестный застрелил девушку во дворе жилого комплекса в ЕкатеринбургеЗастреливший краснокнижного лебедя свердловчанин попал под судВ ХМАО браконьеры застрелили медвежонка на обочине автодороги при свидетелях
#Анна Варнакина#Происшествия#Челябинск#Смерть#Следствие#Больница#Оружие#Охота
Подпишитесь
Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны
2 сентября, 17:24
100 тысяч кубометров донных отложений очищено за лето в Черноисточинском пруду
Вчера, 12:12
2,8 млн выделено на строительство корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом
Вчера, 11:13
37 деревьев будут спилены у школы № 33 в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:48
Первые заморозки ожидаются на следующей неделе в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:52
Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде
Расписание предстоящих отключений электричества для проведения работ в сетях АО «Облкоммунэнерго» (филиал «Тагилэнергосети») опубликовала администрация Нижнего Тагила.
Сегодня, 13:08