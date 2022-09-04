Глава челябинского села случайно застрелил друга по охоте

Во время трагедии друзья находились на ночной охоте. Алексей Егоров вместе с 56-летним товарищем Евгением искали диких животных в лесной зоне Уйского района. Охотники разошлись по сторонам и начали стрелять.
В час ночи глава поселения выстрелил из карабина и случайно попал в своего друга. Дробь угодила в бедро. Егоров решил самостоятельно транспортировать раненого в больницу села Уйское, однако пострадавший скончался от обильной потери крови во время дороги.
Следователи решают, будет ли возбуждено уголовное дело, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».