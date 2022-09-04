Муфтият Северного Кавказа попросил дополнить список религиозной литературы

Северокавказский муфтият в своем обращении заявил, что необходимо признать не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов и их комментарии, а также общепринятые труды исламских ученых правовых школ. Эти труды мусульмане считают каноническими и важной частью исламской религии, сообщает newsnn.ru.
Поводом для обращения мусульман стало внесение Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов издания "Сахих аль-Бухари (краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов "Достоверного сборника" (издательство "Умма", 2007). Решение министерства основывалось на вердикте Верховного суда Татарстана, который, в свою очередь, опирался на запросы об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет.
В координационном центре заявили, что данное решение не сопровождалось внятными разъяснениями, из-за чего некоторые мусульмане приняли его за попытку запретить второй по значимости для мусульман источник исламского права. Это вызвало понятное и обоснованное негодование, отмечается в заявлении муфтията Северного Кавказа.
При этом муфтии подчеркнули, что решением суда запрещен только перевод издания "Сахих аль-Бухари", а оригинал сборника достоверных изречений пророка Мухаммада, "Сборник хадисов "Сахих аль-Бухари" на арабском языке, его переводы на другие языки под сомнение никоим образом не ставятся и активно используются в учебном процессе в религиозных образовательных организациях России. Как заявили муфтии, ни о каком запрете хадисов "Сахих аль-Бухари" речь не идет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вопрос запрета перевода сборников хадисов будет закрыт в ближайшее время. Он сказал, что в Администрации Президента РФ уделяют этому вопросу большое внимание, в том числе возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы.
“Это очень важное и показательное решение, которое демонстрирует нам открытость руководства России и его желание достижения межконфессионального мира”, - сообщил глава Чечни.