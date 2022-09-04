Муфтият Северного Кавказа попросил дополнить список религиозной литературы

При этом муфтии подчеркнули, что решением суда запрещен только перевод издания "Сахих аль-Бухари", а оригинал сборника достоверных изречений пророка Мухаммада, "Сборник хадисов "Сахих аль-Бухари" на арабском языке, его переводы на другие языки под сомнение никоим образом не ставятся и активно используются в учебном процессе в религиозных образовательных организациях России. Как заявили муфтии, ни о каком запрете хадисов "Сахих аль-Бухари" речь не идет.