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На пришедшую в топике на День знаний жительницу Екатеринбурга обрушился хейт

Сегодня, 16:06
Фото: 1MI
Девушка пришла на линейку в честь начала учебного года в школу No 92 Екатеринбурга в кружевном топике красного цвета. После этого на неё обрушилась волна хейта. Школьницу сфотографировали, снимки распространили в интернете.

Мать Наталья рассказала Е1, что девочка плакала всю ночь из-за стресса. Екатеринбурженка не представляет, как ей продолжать процесс обучения. Родительница предполагает, что понадобится помощь психиатра.

Также мама нарушительницы общественного спокойствия побывала в школе на разговоре с директором. Родительница говорит о том, что тоже не одобряет выбранную дочерью одежду, однако не считает подобное поводом для хейта. Сама девочка говорит о том, что надела топик потому, что ей захотелось.

Семья настаивает на том, что случившееся — случайность, первый инцидент подобного плана за 8 лет обучения.

Школьница из Екатеринбурга пришла на линейку в нижнем белье
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Школа#Школьница#Дети#Линейка#День знаний
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