На пришедшую в топике на День знаний жительницу Екатеринбурга обрушился хейт

Также мама нарушительницы общественного спокойствия побывала в школе на разговоре с директором. Родительница говорит о том, что тоже не одобряет выбранную дочерью одежду, однако не считает подобное поводом для хейта. Сама девочка говорит о том, что надела топик потому, что ей захотелось.