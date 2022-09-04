На пришедшую в топике на День знаний жительницу Екатеринбурга обрушился хейт

Мать Наталья рассказала Е1, что девочка плакала всю ночь из-за стресса. Екатеринбурженка не представляет, как ей продолжать процесс обучения. Родительница предполагает, что понадобится помощь психиатра.
Также мама нарушительницы общественного спокойствия побывала в школе на разговоре с директором. Родительница говорит о том, что тоже не одобряет выбранную дочерью одежду, однако не считает подобное поводом для хейта. Сама девочка говорит о том, что надела топик потому, что ей захотелось.
Семья настаивает на том, что случившееся — случайность, первый инцидент подобного плана за 8 лет обучения.