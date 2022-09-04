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Полуголая девушка ходила по карнизу многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга

Сегодня, 12:12
Фото: Е1
Девушка в одних только шортах и с голой спиной ходила по карнизу многоэтажного дома на Рябинина, 19 в Академическом районе Екатеринбурга 2 сентября.

Картину заметили местные жители. Девушка без футболки разгуливала по балконному карнизу жилого дома. Набралась топла желающих наблюдать за дальнейшей судьбой екатеринбурженки. Люди встали под окнами. Кто-то вызвал спасателей.

Вероятно, за поступком женщины наблюдала её подруга из окна. Свидетели инцидента предполагают, что девушки были пьяны. Немногим позже к дому, со слов очевидцев, подъехали спасатели, однако в пожарно-спасательной службе Е1 сообщили, что звонков им не поступало.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные девушки устроили фотосессию в бикини напротив корпуса УрФУ.

Девушки в бикини устроили фотосессию на территории корпуса УрФУ в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пьяные#Голый#Женщина#Карниз#Балкон
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