Полуголая девушка ходила по карнизу многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга

Картину заметили местные жители. Девушка без футболки разгуливала по балконному карнизу жилого дома. Набралась топла желающих наблюдать за дальнейшей судьбой екатеринбурженки. Люди встали под окнами. Кто-то вызвал спасателей.
Вероятно, за поступком женщины наблюдала её подруга из окна. Свидетели инцидента предполагают, что девушки были пьяны. Немногим позже к дому, со слов очевидцев, подъехали спасатели, однако в пожарно-спасательной службе Е1 сообщили, что звонков им не поступало.
Ранее в Екатеринбурге неизвестные девушки устроили фотосессию в бикини напротив корпуса УрФУ.