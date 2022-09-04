Полуголая девушка ходила по карнизу многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга

Вероятно, за поступком женщины наблюдала её подруга из окна. Свидетели инцидента предполагают, что девушки были пьяны. Немногим позже к дому, со слов очевидцев, подъехали спасатели, однако в пожарно-спасательной службе Е1 сообщили, что звонков им не поступало.