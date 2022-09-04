Пропавший в лесу Нижнего Тагила 82-летний пенсионер вернулся домой

Тагильчанин не вернулся домой потому, что устал от лесной прогулки и решил лечь спать под деревом. Позже он без посторонней помощи добрался до дороги на посёлок Сухоложский. Там проезжала машина. Пропавший остановил автомобиль. Водитель довёз лесника до дома, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых.