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Пропавший в лесу Нижнего Тагила 82-летний пенсионер вернулся домой

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
Мужчина, который пропал в лесу 2 сентября, вернулся домой. 82-летний пенсионер из Нижнего Тагила рассказал, что остался ночевать под деревом из-за усталости, а вернулся домой на «попутке».

Поисково-спасательные мероприятия в отношении пожилого человека прекращены. Его искали волонтёры ПСО и полицейские, а пенсионер успешно вернулся домой самостоятельно.

Тагильчанин не вернулся домой потому, что устал от лесной прогулки и решил лечь спать под деревом. Позже он без посторонней помощи добрался до дороги на посёлок Сухоложский. Там проезжала машина. Пропавший остановил автомобиль. Водитель довёз лесника до дома, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Пенсионеры#Лес#Полиция#Волонтеры#Пропал
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