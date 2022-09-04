Разыскиваемый рецидивист Дима Лысый оказался причастен к убийству в Нижнем Тагиле

Дмитрий Клюкин с сговоре с другим свердловчанином напал на человека в микрорайоне Гальянка. Врачи не смогли спасти пострадавшего: он умер в стенах больницы. Напарник Димы Лысого задержан, самому 36-летнему преступнику удалось скрыться, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.