Разыскиваемый рецидивист Дима Лысый оказался причастен к убийству в Нижнем Тагиле

Дмитрий Клюкин с сговоре с другим свердловчанином напал на человека в микрорайоне Гальянка. Врачи не смогли спасти пострадавшего: он умер в стенах больницы. Напарник Димы Лысого задержан, самому 36-летнему преступнику удалось скрыться, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Ранее Клюкина уже судили. В 2021 году Дмитрий получил условный срок на один год за кражу. В мае испытательный срок закончился.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, позвонить по номеру (3435) 97–65–02 или 02.