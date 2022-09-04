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Разыскиваемый рецидивист Дима Лысый оказался причастен к убийству в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
Преступник по кличке «Дима Лысый» разыскивается правоохранительными органами за причастность к убийству, совершенному на Гальянке в Нижнем Тагиле. Разыскиваемый вместе с напарником до смерти избили человека.

Дмитрий Клюкин с сговоре с другим свердловчанином напал на человека в микрорайоне Гальянка. Врачи не смогли спасти пострадавшего: он умер в стенах больницы. Напарник Димы Лысого задержан, самому 36-летнему преступнику удалось скрыться, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Ранее Клюкина уже судили. В 2021 году Дмитрий получил условный срок на один год за кражу. В мае испытательный срок закончился.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, позвонить по номеру (3435) 97–65–02 или 02.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Ранее судимый «Дима Лысый» разыскивается в Тагиле по подозрению в новом преступлении
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Полиция#Смерть#Суд#Задержание#Убийство#Массовая драка
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