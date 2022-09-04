РЭО участвовал в организации форума "Экосистема"

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на форуме была проведена большая просветительская кампания. Помимо активностей в шатре, РЭО курировал один из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий». В рамках этого трека прошли 17 образовательных сессий для эковолонтеров и экскурсия на ОАО «ЕМКХ» — современный объект размещения отходов города Елизово и поселков Елизовского района. Каждый год на КПО поступает до 40 тысяч тонн твердых отходов. В ходе экскурсии ребята получили возможность лично убедиться, что эти отходы уже не ложатся мертвым грузом на полигон, а тщательно сортируются. Отобранные полезные фракции направляют на переработку.