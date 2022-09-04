РЭО участвовал в организации форума "Экосистема"

С 29 августа по 5 сентября РЭО проводил занятия для участников и организовал образовательный трек «Экономика замкнутого цикла и экология территорий», сообщает kp.ru.
В рамках форума под руководством компании также состоялись экскурсия на полигон, субботник и экоуроки в школах второго крупнейшего города Камчатки - Елизова. В ходе форума при поддержке РЭО организовали раздельный сбор отходов.
Огромной популярностью на форуме пользовался шатер РЭО, где работала уже ставшая визитной карточкой компании мастерская переработки. На ее территории состоялись мастер-классы по выплавке значков из пластиковых крышечек, изготовлению стаканов, подставок для телефона, созданию мини-панно из стекла, корзинок из пластиковых пакетов, дизайну сумок из баннерной ткани и старых джинсов.
Кроме того, компания организовала чемпионат по экобаскетболу. Каждый попавший в кольцо мяч засчитывался как одно высаженное дерево. Другое важное мероприятие в рамках форума — анонс всероссийской акции РЭО по сбору макулатуры «Миллион Родине».
В рамках акции волонтеры РЭО уже провели сбор макулатуры в 12 школах Камчатки. Также они дали экологические уроки в школах Петропавловска-Камчатского и Елизова, где обсуждались вопросы переработки бумажных отходов.
По традиции под руководством РЭО и «Делай!» участники форума «Экосистема» и местные жители — всего около 150 человек — провели субботник на берегах камчатской реки Половинки. Ребята сумели собрать 100 мешков мусора, а это почти тонна — 950 кг.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на форуме была проведена большая просветительская кампания. Помимо активностей в шатре, РЭО курировал один из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий». В рамках этого трека прошли 17 образовательных сессий для эковолонтеров и экскурсия на ОАО «ЕМКХ» — современный объект размещения отходов города Елизово и поселков Елизовского района. Каждый год на КПО поступает до 40 тысяч тонн твердых отходов. В ходе экскурсии ребята получили возможность лично убедиться, что эти отходы уже не ложатся мертвым грузом на полигон, а тщательно сортируются. Отобранные полезные фракции направляют на переработку.