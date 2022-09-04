С понедельника в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Погода начнёт портится уже к вечеру воскресенья, 4 августа, из-за циклона со стороны Краснодарского края. Воздушная масса будет двигаться со стороны Чёрного моря на северо-восток, сообщает Е1 со ссылкой на метеоролога Алексея Пулина.
Циклон принесёт с собой не только минусовую температуру, но и осадки, которые прогнозируются на Южном Урале в понедельник. Неизвестно, будет ли дождь в Свердловской области — синоптик прогнозирует атмосферные явления в основном на территории Челябинской области.
При этом заморозки не повлияют на дневную температуру. С начала недели ожидается относительно теплая погода — до +12…+17 градусов Цельсия.