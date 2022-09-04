Самотестирование на ВИЧ смогут бесплатно проходить жители Свердловской области

Тестирование по предварительной заявке стало доступно любому свердловчанину старше 18 лет. Процедура получения результатов займёт порядка 10 минут. В наборе находятся необходимые инструменты, инструкция и номер консультанта — на случай, если понадобится помощь.
Программа Свердловского центра СПИДа и некоммерческой организации «Новая жизнь» позволяет жителям региона без идентификации личности проверить своё здоровье.
На данный момент тестирование прошло около двухсот человек, передает департамент информационной политики области.