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Самотестирование на ВИЧ смогут бесплатно проходить жители Свердловской области

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
Наборы для самотестирования на ВИЧ будут бесплатно предоставлять жителям Свердловской области в рамках запущенной программы. Тест по заявке можно либо самому забрать в ближайшей аптеке, либо заказать анонимную доставку домой.

Тестирование по предварительной заявке стало доступно любому свердловчанину старше 18 лет. Процедура получения результатов займёт порядка 10 минут. В наборе находятся необходимые инструменты, инструкция и номер консультанта — на случай, если понадобится помощь.

Программа Свердловского центра СПИДа и некоммерческой организации «Новая жизнь» позволяет жителям региона без идентификации личности проверить своё здоровье.

На данный момент тестирование прошло около двухсот человек, передает департамент информационной политики области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#СПИД#Тестирование#Экспресс-тестирование#Аптека#Бесплатно
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