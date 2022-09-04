Школьница в реанимации, Дима Лысый сбежал, а тагильчанам отключают свет

100 тысяч кубометров донных отложений очищено в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом. Подрядчик МУП «Тагилдорстрой» планирует продолжать работы, пока на пруду не встанет лед.
37 деревьев планируется снести около школы № 33 в Нижнем Тагиле. Так, на территории учебного заведения будут убраны береза, ольха, черемуха, яблони, рябины и клены. Работы проведут без оплаты их восстановительной стоимости.
Дело о нападении с ножом на школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Известно, что девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. На данный момент она находится в реанимации. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений.
Преступник с кличкой Дима Лысый разыскивается полицией в Свердловской области. Причиной стала его причастность к убийству. Преступление было совершено на Гальянке в Нижнем Тагиле. По данным правоохранительных органов, разыскиваемый вместе с напарником избили мужчину до смерти.
Администрация Нижнего Тагила опубликовала расписание отключения электричества в домах города до 4 октября 2022 года. Причиной стали работы на электросетях.