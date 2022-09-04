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Школьница в реанимации, Дима Лысый сбежал, а тагильчанам отключают свет

Сегодня, 18:43
Фото: 1MI
Стали известны даты отключения света в Нижнем Тагиле до октября, Дима Лысый в розыске за убийство, а школьница под Екатеринбургом попала в реанимацию после ранения ножом. Об этих и других событиях за выходные, читайте в подборке TagilCity.ru.

100 тысяч кубометров донных отложений очищено в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом. Подрядчик МУП «Тагилдорстрой» планирует продолжать работы, пока на пруду не встанет лед.

100 тысяч кубометров донных отложений очищено за лето в Черноисточинском пруду
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37 деревьев планируется снести около школы № 33 в Нижнем Тагиле. Так, на территории учебного заведения будут убраны береза, ольха, черемуха, яблони, рябины и клены. Работы проведут без оплаты их восстановительной стоимости.

37 деревьев будут спилены у школы № 33 в Нижнем Тагиле
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Дело о нападении с ножом на школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Известно, что девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. На данный момент она находится в реанимации. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений. 

Дело об изрезанной школьнице под Екатеринбургом взял на контроль глава СК РФ
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Преступник с кличкой Дима Лысый разыскивается полицией в Свердловской области. Причиной стала его причастность к убийству. Преступление было совершено на Гальянке в Нижнем Тагиле. По данным правоохранительных органов, разыскиваемый вместе с напарником избили мужчину до смерти.

Разыскиваемый рецидивист Дима Лысый оказался причастен к убийству в Нижнем Тагиле
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Администрация Нижнего Тагила опубликовала расписание отключения электричества в домах города до 4 октября 2022 года. Причиной стали работы на электросетях. 

Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде
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