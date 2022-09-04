Школьница в реанимации, Дима Лысый сбежал, а тагильчанам отключают свет

Дело о нападении с ножом на школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Известно, что девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. На данный момент она находится в реанимации. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений.