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Стала известна судьба едва не проданного за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге мальчика

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
У мальчика не оказалось кровных родственников в России, поэтому его увезут в Киргизию к бабушке. Ранее мать пыталась продать его за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге. Отправкой ребенка к родственникам занимается его отчим.

Гражданский муж задержанной матери мальчика занимается сбором документов для опеки и попечительства, однако ребёнка отправят в Кыргызстан — вопросы о будущей семье будут решаться уже за рубежом и по законам другой страны. Сейчас 7-летний екатеринбуржец находится в детском доме.

Отчим Жоомарт рассказал «КП-Екатеринбург», что в случае, если бабушка откажется от внука, он заберет его себе. Также он подметил, что в скором времени сможет приходить в гости к молодому жителю облцентра: для этого нужно получить справку от врача.

Напомним, что Наргизу Айтматову задержали 9 августа в одном из торговых центров уральской столицы. Там она пыталась продать своего старшего сына за 300 тысяч рублей. Делала это, с её слов, чтобы закрыть долги своей семьи.

СК возбудил уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет за решёткой. Сейчас она задержана сроком на два месяца.

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