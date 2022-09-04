Стала известна судьба едва не проданного за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге мальчика

Гражданский муж задержанной матери мальчика занимается сбором документов для опеки и попечительства, однако ребёнка отправят в Кыргызстан — вопросы о будущей семье будут решаться уже за рубежом и по законам другой страны. Сейчас 7-летний екатеринбуржец находится в детском доме.
Отчим Жоомарт рассказал «КП-Екатеринбург», что в случае, если бабушка откажется от внука, он заберет его себе. Также он подметил, что в скором времени сможет приходить в гости к молодому жителю облцентра: для этого нужно получить справку от врача.
Напомним, что Наргизу Айтматову задержали 9 августа в одном из торговых центров уральской столицы. Там она пыталась продать своего старшего сына за 300 тысяч рублей. Делала это, с её слов, чтобы закрыть долги своей семьи.
СК возбудил уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет за решёткой. Сейчас она задержана сроком на два месяца.