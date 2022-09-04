Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде

с 24.08.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

с 29.08.2022 23:00 по 16.09.2022 23:30 (2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) Грибоедова 13, 1а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 7; Зеленый 3, 6; Мира 58, 62; Победы 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8; Речная 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 8а, 8б; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; автомойка Грибоедова /Серова; Дом Победы 13ч/с; РК NTG 006 GGBB Победы 17 р-н Трамв. кольца; Гараж Речная 29гар

с 02.09.2022 21:00 по 03.09.2022 23:00 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

с 02.09.2022 21:00 по 03.09.2022 23:30 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО № 12 от 17.10.2003) Кирова 44 у «Антолла»; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

с 05.09.2022 08:30 по 05.09.2022 16:30 п. Висим: Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88; Красных Партизан 2; Баклыкова 2, 6, 8

с 05.09.2022 09:30 по 05.09.2022 10:30 п. Черноисточинск: Пушкина 1-27, 2-30

с 05.09.2022 09:30 по 07.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Заречная 100, 102, 104, 105, 106, 89а, 90, 91а, 92, 94, 95а, 96, 98, 98аа; Зеленая 51; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Обороны 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Полярная 93, 93а; Электриков 1, 2, 3, 4, 5, 6; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д. 93

с 05.09.2022 09:30 по 09.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

с 05.09.2022 11:00 по 05.09.2022 12:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 38А, 38а; Фрунзе 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 25В, 25Д, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 30А, 30Б, 31, 32Б, 33, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 37, 38А, 4, 40, 6, 7, 8, 8А; Пионерская 34А, 84; строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 339)

с 05.09.2022 13:30 по 05.09.2022 14:30 п. Черноисточинск: Пионерская 26А, 26Б, 26В, 32 Г, 32Б, 36, 36Б, 38, 38А, 39, 39Б, 40 А, 41, 42А, 43 А, 49Д, 52А, 52В, 52Г, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 93А, 96; жилой дом Октябрьская участок 128 Б

с 05.09.2022 15:00 по 05.09.2022 17:00 п. Черноисточинск: Мира 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 73А, 74, 76; Ударная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46, 48; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1 А, 10; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а (скважина)

с 06.09.2022 08:30 по 06.09.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Карла Либкнехта 2, 4, 6; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В

с 06.09.2022 08:30 по 06.09.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 32, 33, 35, 37, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8; Скважина Советская 23скв;

с 06.09.2022 08:30 по 06.09.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

с 06.09.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 Мартеновская 20, 20-3; Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а; Попова 17, 19; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; Магазин Попова 19 — 118а; салон красоты «ДанЛи» Попова 19-47

с 06.09.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Ак. Павлова 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 4, 40, 6, 8; Дружбы народов 1; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

с 06.09.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большевистская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Константина Заслонова 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51

с 06.09.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

с 06.09.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Волгодонская 27, 29; Забойщиков 25, 27, 29, 31; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 94, 96, 98; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 06.09.2022 09:00 по 06.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

с 06.09.2022 09:30 по 06.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26Б, 27, 28, 29, 30, 30Б, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68 А, 70; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117; Максима Горького 16А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 55, 55А, 57, 57А, 58, 61, 63, 63 А, 67 А, 69, 70, 71; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-5099 (Бажова, М.Горького, Зеленая) Бажова

с 06.09.2022 10:00 по 06.09.2022 16:00 с. Сулём: Гагарина 15, 27-31

с 06.09.2022 14:00 по 06.09.2022 16:00 п. Висим: Пролетарская 16, 17, 27; Максима Горького 1-19, 2-18, 22; Ключевская 1-5а, 9-12, 2-10, 14, 16

с 07.09.2022 08:30 по 07.09.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 17, 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 3, 5; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

с 07.09.2022 09:00 по 07.09.2022 12:00 Ильича 21, 23, 25, 27, 29, 29а; Тельмана 23; ПУ-2054 н. о. Дзержинского от ул. Крупской до пр. Вагоностроителей

с 07.09.2022 09:00 по 07.09.2022 16:00 Жданова 22, 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер. Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

с 07.09.2022 09:00 по 07.09.2022 16:00 Мартеновская 20, 20-3; Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а; Попова 17, 19; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; Магазин Попова 19 — 118а; салон красоты «ДанЛи» Попова 19-47; кафе Металлургов

с 07.09.2022 09:00 по 07.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) ТП-90 (НТЭС)

с 07.09.2022 09:00 по 08.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Гражданская 2, 4, 6; Цементная 1, 5, 7

с 07.09.2022 09:30 по 07.09.2022 13:00 Горошникова 9; Красноармейская 38, 7; Административное помещение Красноармейская 38-111

с 07.09.2022 09:30 по 07.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ленина 39а-51А, 48А, 48-58

с 07.09.2022 09:30 по 07.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Максима Горького 16А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55

с 07.09.2022 11:00 по 07.09.2022 15:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем

с 08.09.2022 08:30 по 08.09.2022 16:30 п. Висим: 8 Марта 36, 36а, 38; Красноармейская 57

с 08.09.2022 08:30 по 08.09.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

с 08.09.2022 09:00 по 08.09.2022 16:00 Балакинская 0, 18; Гвардейская 45, 45а, 47, 49, 51; Мартеновская 30; Металлургов 58а; Попова 19А; Гвардейский бульвар 49; РСПД Балакинская 18 подъезд 4; РСПД Гвардейская 45 подъезды 3,7; РСПД Гвардейская 47 подъезд 3; РСПД Гвардейская 49 подъезд 3; ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская

с 08.09.2022 09:00 по 08.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

с 08.09.2022 09:00 по 08.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Енисейская 54, 58, 64; Жданова 87, 89; Равенства 54, 56, 58, 60, 62; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8; ТП-3801

с 08.09.2022 09:00 по 08.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Пролетарская 16, 17, 27; Максима Горького 1-19, 2-18, 22; Ключевская 1-5а, 9-12, 2-10, 14, 16

с 08.09.2022 09:30 по 08.09.2022 16:00 Тагилстроевская 1б, 5; Повысит. насос. ст. № 13 в МКР-4

с 08.09.2022 10:00 по 08.09.2022 12:00 2-я Радужная 1, 3, 5, 7; Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 30а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 6; Береговая 1, 1 а, 11, 11а, 1Б, 1а, 2, 3, 3 Б, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; Большая Кооперативная 1, 1-2, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 23а, 24, 24 В, 24а, 24б, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42Б, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55 А, 56, 58, 59, 6, 60, 60а, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 73/1, 75, 77, 79, 8, 8а, 9; Горбуновская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 17а, 18, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36а, 38, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 9, д. 2; Луговая 1, 2; Малая Кооперативная 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а; Мельникова 15, 17а, 2, 23, 24, 26, 27, 28, 40, 7; Окраинная 1, 10, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 б, 4а, 5, 5а, 6, 6а; Парковая 3; Пригородная 1, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15А, 16, 16д, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 1а, 2, 2 Б, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 44, 44а, 45, 46, 47, 47А, 47а, 49, 49Б, 4а, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 5а, 6, 61, 6Б, 6а, 7, 7а, 8, 8А, 8а, 8б, 8в, 8г, 9; Проселочная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А; Просторная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радужная 1, 10, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рассветная 1, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Светлая 1, 12, 2, 4, 5, 6, 8; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; Ясная 1, 10, 10А, 12, 13, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9; Черноисточинское шоссе 78; Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9; мкр.2 «Муринские пруды» .; ЛЭП-10 кВ вновь проектируемой КТП-100-10/0,4 кВ для электроснабжения очистных сооружений жилой район «Муринские пруды»; Гараж Большая Кооперативная 22гар; Гараж Большая Кооперативная 24 гар; Дом Большая Кооперативная 40а гар; садовый участок Восточная уч. № 10, с/т «Леба» пос. Горбуново; Дом Пригородная 55/сауна; Гараж Пригородная 8 гараж; Н/о ТП-4056 Проселочная /Горбуновская; видеодетектор Проселочная а/д Н.Тагил-В.Уткинск-Усть-Утка км 6+170; пост ДПТП Проселочная в р-не д. 14; ШУО-0,4кВ от ТП-4026 Радужная Окраинная, Береговая; земельный участок с нежилым строением Садовая 4 СТ «Дружба»; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная; Н/о ТП-4902; пос. Горбуново КНС№ 24 Проселочная; ЦТП-"Горбуново» от КТП-902 Просторная; БССС Радужная Радужная; К/сад «Восход» Горбуново

с 08.09.2022 10:00 по 08.09.2022 12:00 Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК «Лента» Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая; База отдыха «Высотник» (р-н г. Паленая); База отдыха «Высотник» Все; КНС № 31 Горбуново; Насосная «Горбуново» Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты (на мкр. «Александровский») Мкр «Александровский»

с 08.09.2022 10:00 по 08.09.2022 16:00 п. Висим, п. Висимо-Уткинск, с. Сулем: (Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Красных Партизан 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с. Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева)

с 08.09.2022 11:00 по 08.09.2022 12:00 Большая-Гальянская 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154А, 156, 158, 158а, 165, 167, 169, 171, 173, 173а, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж

с 08.09.2022 13:00 по 08.09.2022 15:00 ОАО «Строительная Керамика» Краснознаменная 55; Котельная № 27 ул. Полюсная

с 08.09.2022 13:30 по 08.09.2022 15:00 Обороны 40-51; Заречная 61-69, 77-89, 58б-88г; Зеленая 47А

с 08.09.2022 14:00 по 08.09.2022 16:00 Захарова 10, 12, 12а, 14; Удовенко 10; Черноисточинское шоссе 63, 63а, 65; Жилой дом Удовенко 8 (26); детский сад на 170 мест

с 08.09.2022 14:00 по 08.09.2022 16:00 Октябрьский проспект, 7

с 09.09.2022 09:00 по 09.09.2022 16:00 Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

с 09.09.2022 09:00 по 09.09.2022 17:00 Окунева 38, 40

с 09.09.2022 10:00 по 09.09.2022 12:00 2 Декабрьская 28, 29, 33, 41; 3 Декабрьская 27, 29, 45, 47, 50; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 58б, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Б, 88 Г, 88а, 89, 89 Б, 89а, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 11, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73; Краснознаменная 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 42а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 73-2, 8, 9; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Некрасова 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 59; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9; Северная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ст. Халтурина 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тракторная 1, 10, 11, 12, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Лапина гора 17; Вербная 2, 8; Светлореченская 3, 5; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д. 93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; Квартира Кирпичная 12/1а; Дом Кирпичная 12/2а; Светофор Краснознаменная 39/Полярная; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008; н/о ТП-1021; н/о ТП-1055; н/о ТП-1095; н/о ТП-1087А; УКЗ Краснознаменная

с 12.09.2022 09:00 по 12.09.2022 14:00 Восточное шоссе 37; Крупской 4; Орджоникидзе 1 а, 1 б, 1а, 2, 2 а, 2А, 2а, 2б, 4, 9; Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под. 1

с 12.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 10, 11, 16, 16аа, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9; Советская 2; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 14:00 Восточное шоссе 37; Крупской 4; Орджоникидзе 1 а, 1 б, 1а, 2, 2 а, 2А, 2а, 2б, 4, 9; Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под. 1

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6, 8; Металлургов 12, 14; Техническая 5, 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 Индивидуальная 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35; Огнеупорная 56, 58, 58-А; Черноморская 68, 70, 72, 74-1, 74-2, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Дом Черноморская 92/25

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большевистская 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25; Дальняя 1, 11, 11а, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 44, 46, 5, 7, 9; Кондукторская 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 9; Моховая 31

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 38; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42, а сад; садовый дом Набережная уч. № 40 СНТ «Медик-1»

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

с 13.09.2022 09:00 по 13.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Степная 5, 7, 15, 17, 14-40; Фестивальная 3-20; Линейный проезд 3, 5, 4-8; Украинская 1а, 2а

с 13.09.2022 09:00 по 23.09.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

с 13.09.2022 09:30 по 13.09.2022 16:00 Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; жилой дом Дальневосточная участок 24 А

с 13.09.2022 09:30 по 13.09.2022 16:00 жилые дома п. Песчаный; Гараж, лесопильный цех; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный; БССС (врем) Песчаный поселок

с 13.09.2022 09:30 по 14.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Бажова 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26Б, 27, 28, 29, 30, 30Б, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68 А, 70; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117; Максима Горького 16А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 55, 55А, 57, 57А, 58, 61, 63, 63 А, 67 А, 69, 70, 71; Наружное освещение ТП-5099 (Бажова, М.Горького, Зеленая) Бажова

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 12:00 Гагарина 10, 11, 8; Ростовская 14, 16, 18, 20; магазин промтоваров Гагарина 8 (подвальное помещение № 1)

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 12:00 Садовая 14, 4, 4а, 6а, 8; киоск «Мороженое» Садовая (район жилого дома № 2); светофорный объект Садовая -Товарный двор; Гараж Садовая 14гар; Гаражи Садовая 18, бокс № 1; Гаражный бокс Садовая 18, бокс № 2; Остановочный комплекс Садовая

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 Гвардейская 24, 26; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черноморская 1, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ГСК Чернышевского

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 Гвардейская 28, 30, 34, 36; Черноморская 5; Чернышевского 28, 3, 30, 3А, 3а

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 Кирова 13, 14, 15, 15-2, 15-4, 15-5, 16, 16а, 18, 2, 20, 3, 3а, 5, 7, 9; Коммунальная 2, 4, 4гар; Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 24, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; Тагильская 1, 10, 12а, 15, 16, 18А, 20, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 5, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2, 3, 4; жилой дом Кирова 12-14; Дом Кирова 15-4а; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2; ШУО-0,4кВ от П-1048; базовая станция сотовой связи «Камнетесов» Рудянская; АЗС № 123 Тагильская

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 Матросова 12а, 8; Металлургов 12, 14; Техническая 3

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Береговая-Краснокаменская 32а, 33, 34, 50-2; индивидуальный жилой дом Красногорская 21 (1)

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 7, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20 а, 21, 23, 25; Урожайная 34

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Калужская 228; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Калужская 74 А; Киевская 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

с 14.09.2022 09:00 по 14.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Урожайная 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-1, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

с 14.09.2022 09:00 по 15.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Чауж: Солнечная 1А, 1Б, 9, 25; Крутин; Штоль

с 14.09.2022 09:30 по 14.09.2022 16:00 пос. Евстюниха: Городская 31, 31(2кв.), 33, постройки; Напольная 79-95, 80-92, постройки; Евстюнинская 84-104, 43-63; Лайская 32

с 14.09.2022 10:00 по 14.09.2022 12:00 п. Черноисточинск: 1-я Советская 7А, 7б, 21-35, 10-30, 21А, 22А, 28, 28А, 37, 39; 2-я Фабричная 1

с 14.09.2022 10:00 по 14.09.2022 16:00 п. Висим: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Красных Партизан 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с. Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

с 14.09.2022 23:00 по 15.09.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Дружинина 39, 47, 51; Тагилстроевская 1

с 14.09.2022 23:00 по 17.09.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) Каспийская 23, 23а, 23б, 24, 25, 27, 27а, 27б; Наружное освещение ТП-2706 п.Старатель

с 15.09.2022 09:00 по 15.09.2022 15:00 Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

с 15.09.2022 09:00 по 15.09.2022 16:00 Огнеупорная 61, 61а, 63; Солнечная 40; Черноморская 100, 100а

с 15.09.2022 09:00 по 15.09.2022 16:00 Огнеупорная 67, 69, 71; Солнечная 36, 38; Черноморская 102, 104, 106

с 15.09.2022 09:00 по 15.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Волгоградская 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9гар; Речная 20, 33а, 35-1; сооружение связи (многофункциональная опора) Победы в р-не дома 2

с 15.09.2022 09:30 по 15.09.2022 16:00 Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

с 15.09.2022 10:00 по 15.09.2022 14:00 Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключики .; Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3а, 4, 8; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 1, 11, 11 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 5, 6; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база «Ключики»; ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха; Гараж Ботаническая 20гар; Скважина, освещение Дачная 1 (МОП); скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики; Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель); К/сад им. Тимирязева Все; Коллективный сад «Радуга» Все; Агробиостанция Ключики; ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3» Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная

с 15.09.2022 10:00 по 15.09.2022 16:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл. Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь «Рябинушка» от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь «Северянка» от ТП- 2010 Покровское

с 15.09.2022 10:00 по 15.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

с 15.09.2022 11:00 по 15.09.2022 12:00 Бригадная 128а, 128б; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

с 15.09.2022 11:00 по 15.09.2022 12:00 ул. 70-летия Победы — 124, 130, 139, 138, 137, 134

с 15.09.2022 23:00 по 16.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Дружинина 39, 41, 47, 51; Тагилстроевская 1

с 15.09.2022 23:00 по 16.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Дружинина 43, 45, 49, 53, 55

с 16.09.2022 09:00 по 16.09.2022 16:00 Землячки 10, 2, 6, 8; Солнечная 28, 30; Черноморская 31, 33, 35; гараж Солнечная 30 гар.

с 16.09.2022 09:00 по 16.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) К/сад «Горняк — 2»; К/сад «Горняк — 1» Серная; комплекс объектов Серная

с 16.09.2022 09:30 по 16.09.2022 10:30 Дальневосточная 15; Камышовая 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 3, 5, 6; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103

с 16.09.2022 10:00 по 16.09.2022 15:00 п. Висим: Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9

с 16.09.2022 10:00 по 16.09.2022 16:00 д. Усть-Утка (частично), д. Ёква, д. Харёнки

с 16.09.2022 11:00 по 16.09.2022 16:00 Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

с 16.09.2022 13:15 по 16.09.2022 16:00 Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

с 16.09.2022 14:30 по 16.09.2022 16:00 Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Восточное шоссе 33; Ильича 1 Г, 1а; Орджоникидзе 10, 10а, 12, 6, 8, 8А; Тельмана 1, 1а, 2, 3; Светофор Орджоникидзе — Свердлова

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; светофорный объект Восточное шоссе ул. Орджоникидзе; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под. 1; наружное освещение ТРП-2008; автомобильная газозаправочная станция Восточное шоссе

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ильича 1 б, 10, 11, 12, 1а, 1б, 3 а, 3Б, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 9-1, 9-2; Окунева 1а, 1б, 2 а, 2 б, 2а, 2б; Орджоникидзе 11, 14, 17, 18, 19, 23, 23/1, 23а, 3; Патона 2, 2/25, 3, 5, 7; Тельмана 6, 8; Светофор Ильича — Орджоникидзе; магазин «Тагильские двери» Ильича 10 кв. 1; магазин «Цветы Чародейки» Ильича 1Б-1,2,3,4; магазин Ильича 1б (пл. бывшей кв. 24); парикмахерская Ильича 1б (пл.бывшей кв. 22); Магазин «Гала» Ильича 1б-41,42,43,44; Сервисный центр «Домашний ремонт» Окунева 1а-1,2; магазин продукты «Минутка» Орджоникидзе 14 пом.1002; магазин «Батареечка» Орджоникидзе 19, кв. 1; салон красоты Патона 2 (бывш. кв. 39); светофорный объект (светоточка) Патона 7 (шк.№ 35); наружное освещение ТП-2001; наружное освещение ТП-2049; Гаражый бокс № 45 Патона; Здание гаража Тельмана

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Свердлова 21, 27, 42, 42а; наружное освещение от ТП-2030 Свердлова пересечение с ул. Тимирязева

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Ленинградский проспект 13; Окунева 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Энтузиастов 1 Б, 2 а, 2а; Юности 10, 12а, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39а, 8; реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева; Реклама Ленинградский проспект 24 — ул. Окунева, 40; Реклама Ленинградский проспект 28, м-н «Мегамарт»; Реклама Ленинградский проспект 31а (газон); Реклама Ленинградский проспект ул. Окунева; Установка катодной защиты Окунева район ж/д № 18; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы (36) Трикотажников промзона; Реклама Юности 45 (пр. Ленингр.); Установка катодной защиты Юности район ж/д № 23; наружное освещение ТРП-2004; Тепловая насосная станция № 27 Володарского; ГСК «Мебельщик» Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ «Домостроитель» Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 Гвардейская 42; Индивидуальная 17; Попова 20, 22, 24, 26

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 Гвардейская 44; Попова 16, 18, 26; парикмахерская Попова 16 кв. 16; МКД Попова 16/46; СКТ-075 Попова 16/46; магазин Попова 16/46; Магазин «Промтовары» Попова 16/46-24; гаражный бокс Попова в квартале 35

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Солнечная 5; Хохрякова 14; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин «Хозтовары» Балакинская 7 кв. 2,3,4,14; гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52; светофорный объект Гвардейская дет сад № 72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; Гараж Черноморская 45/52

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 17:00 Гаева 121; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 114, 116, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61 Б, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; жилой дом Лисогорская участок 122 А; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; ПУ-4029А Н. О. Декабристов; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Пост «Южный» (п. Голый Камень) Носова; временное ТП на период строительства Союзная; ЛЭП 10 кВ для электроснабжения тонского отвала Трудовая; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост «Южный» Голый Камень

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 17:00 Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

с 19.09.2022 09:00 по 23.09.2022 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

с 19.09.2022 09:00 по 23.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Баранчинская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Заречная 71, 73; Кирпичная 52, 52а, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Луговая 51, 51а, 53, 55, 65; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

с 19.09.2022 09:30 по 19.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 32Б, 38а; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

с 19.09.2022 10:00 по 19.09.2022 16:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5

с 19.09.2022 10:00 по 19.09.2022 16:00 с. Покровское

с 19.09.2022 11:00 по 19.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93

с 19.09.2022 13:00 по 19.09.2022 16:00 Щорса 1, 1а, 4; ДК «Космос» Щорса; Заводоуправление 1000 экспоцентр Щорса; Наружное освещение ТП-2805 3 Интернационала

с 19.09.2022 13:30 по 19.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98; скважина Ломоносова 96 скваж

с 19.09.2022 15:00 по 19.09.2022 16:30 п. Черноисточинск: Куйбышева 11-33, 8-42; Юбилейная 8

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 13:00 Орджоникидзе 10, 6, 8; Светофор Орджоникидзе — Свердлова

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 Балакинская 64а (ООО «ТагилТрансТерминал»); Пункт по страхованию ул. Балакинская 64а

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 Попова 28, 30; Черноморская 15, 19

с 20.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: СНТ «Березовая роща», ООО «РСУ 3» (база отдыха «Лесная поляна»), ОАО «УКБТМ»

с 20.09.2022 09:30 по 20.09.2022 16:30 п. Черноисточинск: Первомайская 150-154, 161-165, Летняя насосная

с 20.09.2022 13:00 по 20.09.2022 17:00 Ермака 17, 17., 19, 19., 19а, 19а., 21, 21., 23, 23., 25, 25.; Известковая 9; КНС № 4 Ермака; Станция катодной защиты Известковая

с 20.09.2022 23:00 по 21.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Карла Либкнехта 35, 37

с 20.09.2022 23:00 по 22.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Вагоностроителей 10; Ильича 39, 41; Тельмана 54, 54а; Тимирязева 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 54 а; нежилое помещение Ильича 41 этаж № 1

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи «Балакинская NEW» Балакинская

с 21.09.2022 23:00 по 22.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Карла Либкнехта 35, 37

с 22.09.2022 09:00 по 22.09.2022 16:00 Шевченко 2, 4, в ТП; КЛ-0,22кВ для электроснабжения поста видеонаблюдения Шевченко в районе жилого дома № 19; ГЭК «Черемушкины горки» Шевченко

с 22.09.2022 09:30 по 22.09.2022 16:00 Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

с 22.09.2022 15:00 по 22.09.2022 17:00 Бауманская 28-36, 46-50, 13-19; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63; Полуденская 3, 14-22, 26

с 22.09.2022 23:00 по 24.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Зари 30, 32

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 13:00 Муринская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19-2, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3 Б, 31, 33, 33а, 35, 3а, 4, 5, 5 Б, 5А, 5а, 6, 8, 9, 9а; Проселочная 16 А, 18а; 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; Раздельная 9; Раздольный пер. 8; Белогорская 30 А, 34, 37 А; ШУО-0,4 кВ от ТП-4023 Горбуновская Проселочная-Муринская; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК «Лента» Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Уральский пр. в районе д. 83А; индивидуальный жилой дом Урочище «Нива» участок 248; База на г. Паленая; База отдыха «Высотник» (р-н г. Паленая); База отдыха «Высотник» Все; пос. Горбуново КНС№ 24 Проселочная; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; КНС № 31 Горбуново; Насосная «Горбуново» Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты (на мкр. «Александровский») Мкр «Александровский»; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; магазин Белогорская; базовая станция сотовой связи Смелянского

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 16:00 Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Каховская 1, 1-2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 37; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская — Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н. о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская; ТП-3859

с 23.09.2022 09:30 по 23.09.2022 16:00 Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

с 23.09.2022 11:00 по 23.09.2022 12:00 Надеждинская 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37; Семейная 14, 18, 25, 27, 29, 35, 37, 39; Отрадная 1, 10, 12, 16, 18, 28; Преображенский 2, 8

с 26.09.2022 09:00 по 08.10.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б, 79; Тихий 2, 3; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

с 26.09.2022 09:00 по 26.09.2022 13:00 Ватутина 3б, 50, 52, 54; Тимирязева 11, 13, 19, 3, 5, 5 аа, 7, 9, 9 аа; Чайковского 10; Дом Крупской 55 аа; Дом Тимирязева 11 аа; Гаражи (400 шт.) Чайковского /Ватутина; наружное освещение ТП-2213; Гаражи (67 боксов) Правды

с 26.09.2022 09:00 по 26.09.2022 17:00 Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

с 26.09.2022 09:30 по 26.09.2022 16:00 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

с 26.09.2022 09:30 по 26.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 33 А, 33 а, 33Б, 33Г, 35, 36, 37, 38, 39, 39 а, 40, 41, 41-2, 43

с 26.09.2022 11:00 по 26.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 124, 77; Ушкова 10В, 12В, 13Д, 14В, 18Д, 33, 35, 37, 41, 41А, 8В, д. 31; индивидуальный жилой дом Ушкова уч. 31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 Красногвардейская 37, 46, 48, 48/2, 48а, 50, 52

с 28.09.2022 09:00 по 28.09.2022 13:00 Свердлова 23а, 33, 37; Чайковского 22А, 22а; гаражный бокс № 2 Чайковского (квартал «а» в районе жилого дома 22 «а»); гаражный бокс № 13 Чайковского в р-не д. 22а; гаражный бокс (*№ 10) Чайковского д. 22а

с 29.09.2022 11:00 по 29.09.2022 16:00 гаражный бокс № 3 Горошникова д. 82 в квартале № 24 Центральной части города; Гаражный бокс Горошникова р-н ж/д № 82, квартал 24

с 29.09.2022 13:30 по 29.09.2022 16:00 Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50

с 29.09.2022 13:30 по 29.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Первомайская 184, 188а, 189, 193А, 195, 195а, 197; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б

с 30.09.2022 09:00 по 30.09.2022 13:00 7 квартал 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6, 7, 8, 9; Керченская 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20а, 22, 22А, 4, 6, 8; Крылова 28А, 8; Щорса 3, 5; Наружное освещение ТП-2822 7 квартал; Овощехранилище «Северянка-2» 7 квартал; Профилакторий 7 квартал

с 02.10.2022 23:00 по 03.10.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ермака 17, 17., 21, 21., 23, 23., 25; Известковая 9; КНС № 4 Ермака

с 03.10.2022 09:00 по 03.10.2022 17:00 Ермака 17, 17., 21, 21., 23, 23., 25; Известковая 9; КНС № 4 Ермака

с 03.10.2022 23:00 по 04.10.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ермака 17, 17., 19, 19., 19а, 19а., 23., 25, 25.; Известковая 9; КНС № 4 Ермака; Станция катодной защиты Известковая