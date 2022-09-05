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15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле планируется начать 15 сентября. Однако сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.
Ориентировочная дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле — 15 сентября, но всё будет зависеть от погодных условий, — рассказал на заседании гордумы начальник Управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

О готовности к отопительному сезону рассказали представители компаний, обслуживающих население Нижнего Тагила.

По данным «Регионгаз-инвест», 22 насосные станции подключены к тепловым сетям, они обслуживают 125 тысяч тагильчан. 15 котельных работают на горячее водоснабжение, остальные источники готовы к запуску.

По всем объектам подписаны паспорта готовности. Ответственные лица передали их в горхозяйство. Весь персонал, работающий на теплоисточниках, аттестован в органах Ростехнадзора, — пояснил руководитель филиала Сергей Козлов.

Он отметил, что на 430 километрах теплосетей были проведены гидроиспытания. Специалисты выявили и устранили 89 прорывов.

Все теплоисточники оборудованы возможностью видеть онлайн данные параметры теплоносителя, который выдаются в сети. Установлены датчики увлажненности, они показывают случаи намокания трубопровода или затопления водой. Сведения передаются в диспетчерский пульт и дают возможность оперативно выехать на объект аварийным службам, — отметил руководитель.

На обслуживании у МУП «Тагилэнерго» находится 896 домов. К отопительному сезону в техническом плане готовы все тепловые станции.

Предстоит проверка Ростехнадзора, но, думаю, что замечания будут незначительными. Часть документов уже предоставлена инспекторам. Насосные станции готовы на 100%, — рассказал директор компании Дмитрий Чернушевич.

По его словам, все что планировалось по ремонту тепловых сетей согласно графику, сделано. Заменено около 1,9 тысячи метров труб. Аварийные бригады сформированы, диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Договор с поставщиками по топливу пролонгирован, а нормативный запас уже сформирован до конца года.

Также о готовности к отопительному сезону заявили представители химзавода «Планта», РЖД, УВЗ и Управления образования.

Школы и садики Нижнего Тагила готовы к отопительному сезону на 100%
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Общество#Нижний Тагил#Отопление#Заседание#Дома#Тепло#Школы#Готовность
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