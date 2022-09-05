15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле

По его словам, все что планировалось по ремонту тепловых сетей согласно графику, сделано. Заменено около 1,9 тысячи метров труб. Аварийные бригады сформированы, диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Договор с поставщиками по топливу пролонгирован, а нормативный запас уже сформирован до конца года.