Автомобили ездят по рассыпанным лезвиям и прокалывают шины на дороге в Екатеринбург

Пострадавший решил поехать в шиномонтаж для того, чтобы накачать колесо. В сервисе поделились информацией о том, что подобная проблема — не первая: аналогичное заметили на ещё трех автомобилях, заехавших с Серовского тракта. У всех были одинаковые железки, проколовшие шины.