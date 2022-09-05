Автомобили ездят по рассыпанным лезвиям и прокалывают шины на дороге в Екатеринбург

Со слов водителей, острые предметы рассыпаны между улицами Расточная и железнодорожным мостом. Водитель рассказал, что датчик давления в автомобиле сработал на пересечении Павловской и Никольского. В это время автолюбитель стоял в пробке при въезде в город.
Пострадавший решил поехать в шиномонтаж для того, чтобы накачать колесо. В сервисе поделились информацией о том, что подобная проблема — не первая: аналогичное заметили на ещё трех автомобилях, заехавших с Серовского тракта. У всех были одинаковые железки, проколовшие шины.
Свердловчанин считает, что острие на дороге появилось не случайно, а «в целях поддержки малого бизнеса», пишет Е1.