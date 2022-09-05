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Автомобили ездят по рассыпанным лезвиям и прокалывают шины на дороге в Екатеринбург

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Пострадавшие жалуются, что на Свердловском тракте рассыпаны лезвия, которые прокалывают шины. Об инциденте сообщили жители Верхней Пышмы и Среднеуральска.

Со слов водителей, острые предметы рассыпаны между улицами Расточная и железнодорожным мостом. Водитель рассказал, что датчик давления в автомобиле сработал на пересечении Павловской и Никольского. В это время автолюбитель стоял в пробке при въезде в город.

Пострадавший решил поехать в шиномонтаж для того, чтобы накачать колесо. В сервисе поделились информацией о том, что подобная проблема — не первая: аналогичное заметили на ещё трех автомобилях, заехавших с Серовского тракта. У всех были одинаковые железки, проколовшие шины.

Свердловчанин считает, что острие на дороге появилось не случайно, а «в целях поддержки малого бизнеса», пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Свердловская область#Шины#Автомобиль#Шиномонтаж
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