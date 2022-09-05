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Брошенный из окна камень прилетел в голову девочке из Березовского

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
Девочке, которая шла по улице в Березовском мимо пятиэтажки, получила камнем по голове.

ЧП случилось на улице Косых, 5. Камень прилетел в заднюю часть головы, пишет Е1.

По словам матери ребенка, все произошло около четвертого подъезда данного дома со стороны гимназии №5, камень летел примерно со второго или третьего этаж.

Камень приличных размеров по касательной задел затылок, имеется гематома, - добавила мама девочки.

Теперь родители ребенка пытаются выяснить, откуда летел камень. Они опубликовали информацию о происшествии в городском паблике. Но пока имя кидавшего, а также квартира, из которой летел камень, неизвестны.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Девочка#Камень#Травма
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