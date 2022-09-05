Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Итоги замеров воздуха в августе тоже неутешительны. 21 день из 31-го посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru ловили превышения выбросов. Чаще всего в воздухе норму превышал сероводород — 19 раз от 1,1 до 2,5 ПДК. Также прибор редакции возле вокзала шесть раз ловил диоксид азота от 1,5 до 2 ПДК. Формальдегид, по данным государственного мониторинга, превышал норму в воздухе четыре раза — на Тагилстрое, Сухоложском поселке и Красном Камне. По одному разу были превышения синильной кислоты (40 ПДК) и оксида углерода (1,5 ПДК).