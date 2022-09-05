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Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:26
Фото: TagilCity.ru
Выбросы в тагильский воздух становятся все чаще, ЕВРАЗ НТМК вновь отделался копеечным штрафом, а на Черноисточинском пруду продолжается очистка дна. Об этих и других экологических событиях недели читайте на TagilCity.ru.

Выбросы вредных веществ не оставляют тагильский воздух. Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в 1,5 раза на вокзале 2 сентября. Посты государственного мониторинга фиксировали 30 августа превышение формальдегида в размере 1,3 ПДК на Красном Камне, 31 августа — сероводорода на Сухоложском поселке (1,9 ПДК) и формальдегида на Красном Камне (1,6 ПДК). В первый день сентября на Сухоложском поселке снова превышал сероводород (1,9 ПДК). Итоги измерений УГМС за остальные дни пока не опубликованы.

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 2 сентября
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Итоги замеров воздуха в августе тоже неутешительны. 21 день из 31-го посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru ловили превышения выбросов. Чаще всего в воздухе норму превышал сероводород — 19 раз от 1,1 до 2,5 ПДК. Также прибор редакции возле вокзала шесть раз ловил диоксид азота от 1,5 до 2 ПДК. Формальдегид, по данным государственного мониторинга, превышал норму в воздухе четыре раза — на Тагилстрое, Сухоложском поселке и Красном Камне. По одному разу были превышения синильной кислоты (40 ПДК) и оксида углерода (1,5 ПДК).

21 день в августе вредные вещества в тагильском воздухе превышали норму
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Главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК вновь оштрафован за выбросы в атмосферы, но только на 20 тысяч рублей. Лабораторное исследование показало, что в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы была превышена норма бензапирена в 1,7 раза. Решение о назначении штрафа вынес Тагилстроевский районный суд. Предприятие с ним не согласилось и подало апелляцию. Однако областной не стал отменять решение первой инстанции.

ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 20 тысяч за отравление воздуха
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С начала работ по реабилитации Черноисточинского пруда земснаряд очистил 100 тысяч кубометров донных отложений. Мероприятия по очистке водоема будут продолжаться до тех пор, пока на пруду не встанет лед.

100 тысяч кубометров донных отложений очищено за лето в Черноисточинском пруду
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Пруд
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