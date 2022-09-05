Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Выбросы вредных веществ не оставляют тагильский воздух. Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в 1,5 раза на вокзале 2 сентября. Посты государственного мониторинга фиксировали 30 августа превышение формальдегида в размере 1,3 ПДК на Красном Камне, 31 августа — сероводорода на Сухоложском поселке (1,9 ПДК) и формальдегида на Красном Камне (1,6 ПДК). В первый день сентября на Сухоложском поселке снова превышал сероводород (1,9 ПДК). Итоги измерений УГМС за остальные дни пока не опубликованы.
Итоги замеров воздуха в августе тоже неутешительны. 21 день из 31-го посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru ловили превышения выбросов. Чаще всего в воздухе норму превышал сероводород — 19 раз от 1,1 до 2,5 ПДК. Также прибор редакции возле вокзала шесть раз ловил диоксид азота от 1,5 до 2 ПДК. Формальдегид, по данным государственного мониторинга, превышал норму в воздухе четыре раза — на Тагилстрое, Сухоложском поселке и Красном Камне. По одному разу были превышения синильной кислоты (40 ПДК) и оксида углерода (1,5 ПДК).
Главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК вновь оштрафован за выбросы в атмосферы, но только на 20 тысяч рублей. Лабораторное исследование показало, что в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы была превышена норма бензапирена в 1,7 раза. Решение о назначении штрафа вынес Тагилстроевский районный суд. Предприятие с ним не согласилось и подало апелляцию. Однако областной не стал отменять решение первой инстанции.
С начала работ по реабилитации Черноисточинского пруда земснаряд очистил 100 тысяч кубометров донных отложений. Мероприятия по очистке водоема будут продолжаться до тех пор, пока на пруду не встанет лед.