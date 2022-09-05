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Дальнобойщик из Екатеринбурга украл сумку с деньгами в Пермском крае

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
Дальнобойщика из Екатеринбурга будут судить за кражу сумки с деньгами в пригородном кафе под Пермью.

О ЧП рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Об инциденте стало известно, когда пострадавший написал заявление о пропаже в полицию.

Мужчина рассказал правоохранителям, что он завтракал в придорожном кафе в Нытвенском районе, где случайно забыл свою сумку, в которой было свыше 200 тысяч рублей. 

Полицейские выяснили, что сумку обнаружил дальнобойщик из Екатеринбурга, после чего решил присвоить ее себе. Документы потерявшего сумку он оставил в одном из магазинов Пермского края.

В полиции екатеринбуржец уверял правоохранителей, что кражу не планировал, а взятую сумку хотел вернуть владельцу, когда найдет его. Тем не менее на мужчину завели уголовное дело.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кража#Деньги#Сумка#Дальнобойщик
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