Дальнобойщик из Екатеринбурга украл сумку с деньгами в Пермском крае

О ЧП рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Об инциденте стало известно, когда пострадавший написал заявление о пропаже в полицию.
Мужчина рассказал правоохранителям, что он завтракал в придорожном кафе в Нытвенском районе, где случайно забыл свою сумку, в которой было свыше 200 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что сумку обнаружил дальнобойщик из Екатеринбурга, после чего решил присвоить ее себе. Документы потерявшего сумку он оставил в одном из магазинов Пермского края.
В полиции екатеринбуржец уверял правоохранителей, что кражу не планировал, а взятую сумку хотел вернуть владельцу, когда найдет его. Тем не менее на мужчину завели уголовное дело.