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Девушка избила парня из-за бутылки пива на Ботанике в Екатеринбурге

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга подралась с парнем из-за бутылки пива неподалеку от ТЦ «Ботаника Молл».

В момент, когда случился конфликт, пара стояла на парковке торгового центра. Очевидцы сняли потасовку на камеру. Женщина и мужчина не поделили алкогольный напиток: девушка сжала его руками и накрыла телом, а парень пытался отобрать.

Когда екатеринбуржцу всё-таки удалось отобрать пиво, его спутница бросила свои вещи на парковке и отправилась догонять убегающего собутыльника. Когда жительница областного центра догнала товарища, она принялась его избивать. За случившемся из машины наблюдали посторонние люди. Они и сняли драку на видео, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее проживающая в Нижнем Тагиле женщина зарезала мужчину из-за спора о водке.

Женщина зарезала собутыльника из-за спора о водке под Нижним Тагилом
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Нападение#Происшествия#Алкоголь#Бутылка
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