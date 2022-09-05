Девушка избила парня из-за бутылки пива на Ботанике в Екатеринбурге

В момент, когда случился конфликт, пара стояла на парковке торгового центра. Очевидцы сняли потасовку на камеру. Женщина и мужчина не поделили алкогольный напиток: девушка сжала его руками и накрыла телом, а парень пытался отобрать.
Когда екатеринбуржцу всё-таки удалось отобрать пиво, его спутница бросила свои вещи на парковке и отправилась догонять убегающего собутыльника. Когда жительница областного центра догнала товарища, она принялась его избивать. За случившемся из машины наблюдали посторонние люди. Они и сняли драку на видео, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее проживающая в Нижнем Тагиле женщина зарезала мужчину из-за спора о водке.