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Екатеринбуржец похитил 4,2 миллиона рублей на оплату займов

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Дмитрий Белый, действуя в качестве директора ООО, платил займы деньгами организации. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, в особо крупном размере).

Известно, что мужчина в период с мая 2017 года по май следующего года, будучи директором ООО «Таурус», используя своё служебное положение, растратил более 3,6 млн рублей, а также присвоил себе деньги организации в размере 631 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, злоумышленник создал план, согласно которому получал займы для своих нужд и в будущем, не имея на то права, возвращал долг принадлежащими ООО «Таурус» средствами под предлогом заключения разного рода договоров.

Суд приговорил Дмитрия к трем годам отбывания в исправительной колонии общего режима.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Хищение#Юрлицо#Деньги
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