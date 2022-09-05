Екатеринбуржец похитил 4,2 миллиона рублей на оплату займов

Известно, что мужчина в период с мая 2017 года по май следующего года, будучи директором ООО «Таурус», используя своё служебное положение, растратил более 3,6 млн рублей, а также присвоил себе деньги организации в размере 631 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, злоумышленник создал план, согласно которому получал займы для своих нужд и в будущем, не имея на то права, возвращал долг принадлежащими ООО «Таурус» средствами под предлогом заключения разного рода договоров.
Суд приговорил Дмитрия к трем годам отбывания в исправительной колонии общего режима.