Эксперт объяснил резкое похолодание в России

Posted 5 сентября 2022,, 13:23
Published 5 сентября 2022,, 13:23
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Как пишет NEWS.ru, эксперт объяснил резкое изменение температуры арктическими циклонами - северные ветры опоясали всю территорию Российской Федерации, а также до выходных ожидаются ливневые осадки.
Шувалов отметил, низкая температура воздуха будет сохраняться на протяжении всей рабочей недели - в районе двенадцати градусов. При этом временами будет присутствовать порывистый ветер. Он отметил, что воздушные потоки выстроились так, что холодные ветры опоясали всю территорию государства.