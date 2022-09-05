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Posted 5 сентября 2022,, 13:23

Published 5 сентября 2022,, 13:23

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Эксперт объяснил резкое похолодание в России

5 сентября 2022, 13:23
Глава прогностического центра “МЕТЕО” Александр Шувалов объяснил, по какой причине в России произошло резкое похолодание.

Как пишет NEWS.ru, эксперт объяснил резкое изменение температуры арктическими циклонами - северные ветры опоясали всю территорию Российской Федерации, а также до выходных ожидаются ливневые осадки.

Шувалов отметил, низкая температура воздуха будет сохраняться на протяжении всей рабочей недели - в районе двенадцати градусов. При этом временами будет присутствовать порывистый ветер. Он отметил, что воздушные потоки выстроились так, что холодные ветры опоясали всю территорию государства. 




#Светлана Павлова
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