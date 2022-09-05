Эксперт объяснил резкое похолодание в России

Шувалов отметил, низкая температура воздуха будет сохраняться на протяжении всей рабочей недели - в районе двенадцати градусов. При этом временами будет присутствовать порывистый ветер. Он отметил, что воздушные потоки выстроились так, что холодные ветры опоясали всю территорию государства.