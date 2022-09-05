Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?

Избирательный участок № 2187 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская Станция юных техников» (улица Октябрьской революции, 7) проспекты:

Мира – № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;

Строителей – № 12, 16, 20, 27, 27/15;

улицы:

Заводская – № 80;

Октябрьской революции – № 1, 3, 5, 7а, 9, 19.

Избирательный участок № 2188 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахматно-шашечный центр» (улица Газетная, 109) проспекты:

Ленина – № 52, 54, 58, 60;

Мира – № 22, 24, 26, 32, 34;

улицы:

Газетная – № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;

Карла Маркса – № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;

Октябрьской революции – № 27, 29, 35, 37.

Избирательный участок № 2189 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» (корпус № 4, улица Циолковского, 41) проспект Мира – № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45;

улицы:

Газетная – № 97;

Учительская – № 28, 30, 32, 34, 36;

Циолковского – № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.

Избирательный участок № 2190 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия

имени С.Г. Строганова» (проспект Мира, 27) улицы:

Вязовская – № 9, 10, 11, 13, 15;

Газетная – № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 80/29;

Карла Маркса – № 75, 77, 79, 81.

Избирательный участок № 2191 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 (проспект Мира, 9) проспекты:

Ленина – № 61, 63, 69, 71, 71а;

Мира – № 7, 11, 15;

Строителей – № 6, 8, 10, 17;

улица Горошникова – № 11, 84, 86, 88.

Избирательный участок № 2192 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района СП «Бригантина»

(проспект Строителей, 7) проспекты:

Ленина – № 57, 59;

Строителей – № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;

улицы:

Горошникова – № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82.

Избирательный участок № 2193 Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (проспект Ленина, 27) проспект Ленина – № 23/40;

улицы:

Горошникова – № 64, 66;

Красноармейская – № 38;

Пархоменко – № 1;

Первомайская – № 19/56, 21, 25;

Уральская – № 3, 13, 17.

Хирургический корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Горошникова, 37;

Перинатальный центр Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Горошникова, 37, корпус 1.

Избирательный участок № 2194 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (улица Островского, 3) улицы:

Газетная – № 20, 22;

Ломоносова – № 6, 8, 10;

Максима Горького – индивидуальные дома № 2 – 24; № 5 – 25;

Островского – № 9, 15;

Папанина – № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семенова, Тагильская – полностью;

переулки: Финансовый, Промышленный – полностью;

проезд Сурикова – полностью.

Изолятор временного содержания при Муниципальном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» – улица Островского, 7а.

Избирательный участок № 2195 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский профессиональный колледж имени Н.А. Демидова» (улица Карла Маркса, 2) проспект Ленина – № 2а, 6;

улицы:

Газетная – № 28, 30, 36, 38;

Карла Маркса – № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;

Ломоносова – № 1, 5, 12, 14, 16, 18.

Избирательный участок № 2196 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол» (проспект Ленина, 14) улицы:

Карла Маркса – № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 57а;

Ломоносова – № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;

Первомайская – № 27.

Избирательный участок № 2197 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» (улица Карла Маркса, 28) проспект Ленина – № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

улицы:

Карла Маркса – № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 63а, 65;

Ломоносова – № 50, 52, 52а;

Пархоменко – № 3, 5, 9;

Первомайская – № 32.

Избирательный участок № 2198 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а) улицы:

Газетная – № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

Красноармейская – № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.

Избирательный участок № 2199 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (улица Газетная, 71) улицы:

Газетная – № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 75, 77;

Первомайская – № 54, 58, 66, 70а, 72, 74.

Избирательный участок № 2200 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» (корпус № 1, проспект Ленина, 38) проспекты:

Мира – № 19а, 21, 21б;

Ленина – № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

улицы:

Вязовская – № 3, 4а, 4б, 4в;

Карла Маркса – № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71;

Пархоменко – № 14, 15, 20, 22.

Избирательный участок № 2201 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а) улицы:

Газетная – № 35, 37, 39, 41, 43;

Красноармейская – № 64/33, 66, 68, 70, 72;

Первомайская – № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.

Избирательный участок № 2202 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 имени народного учителя СССР

Г.Д. Лавровой (улица Пархоменко, 13) улицы:

Газетная – № 58, 60, 79, 81а;

Пархоменко – № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35;

Циолковского – № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.

Избирательный участок № 2203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа (улица Газетная, 83а) улицы:

Газетная – № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;

Пархоменко – № 24, 26, 28, 30, 32;

Учительская – № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;

Циолковского – № 15, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 2204 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир»

(улица Аганичева, 26) улицы:

Аганичева – № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и индивидуальные дома № 108 – 142а, 109, 111;

Максима Горького – № 27, 28, 29;

Черных – № 34, 38, 40;

Фрунзе – № 24, 28, 30.

Избирательный участок № 2205 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир»

(улица Оплетина, 10) улицы:

Быкова – № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;

Высокогорская – № 56, 58;

Кузнецкого – № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;

Черных – № 27, 29, 31, 33 и индивидуальные дома № 55 – 81.

Терапевтический корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Кузнецкого, 12.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил», стационар - улица Кузнецкого, 10.

Избирательный участок № 2206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.К. Крупской

(улица Оплетина, 11а улицы:

Космонавтов – № 39, 43, 49;

Липовый тракт – № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а;

Оплетина – № 3;

Фрунзе – № 32, 34, 36, 38;

Черемшанская – № 4, 8, 10;

Черных – № 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и индивидуальные дома № 78 – 126.

Избирательный участок № 2207 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.К. Крупской (улица Оплетина, 11а) улицы:

Быкова – № 14, 18, 20, 24/22, 28, 32/13 и индивидуальные дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Высокогорская – № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43;

Кузнецкого – № 1, 3, 5;

Оплетина – № 12, 14, 13, 15;

Черемшанская – № 18, 35, 37 и индивидуальные дома № 22, 47, 49, 51, 53, 55;

Черных – № 42.

Избирательный участок № 2208 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Липовый тракт, 11) улицы:

Космонавтов – № 41, 41а;

Липовый тракт – № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40;

Фрунзе – № 42, 44, 46, 48, 50, 54;

Черемшанская – № 1, 5.

Избирательный участок № 2209 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района СП «Спутник» (улица Фрунзе, 58/33) улицы:

Вогульская – № 60;

Космонавтов – № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;

Фрунзе – № 58/33.

Избирательный участок № 2210 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (улица Выйская, 68) улицы:

Выйская – № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 68

и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;

Космонавтов – № 116;

Серебрянский тракт – № 2 корпуса 1, 2, № 4.

Избирательный участок № 2211 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 (улица Верхняя Черепанова, 17а) улицы:

Верхняя Черепанова – № 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 43а;

Нижняя Черепанова – № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 75, 77;

Красина, Кузнечная, Механическая, Слесарная, Прудная, Энергетиков – полностью.

Избирательный участок № 2212 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 (улица Верхняя Черепанова, 17а) улица Верхняя Черепанова – № 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

Избирательный участок № 2213 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39) улицы:

Фрунзе – № 37, 45;

Красноармейская – № 111, 111а, 113, 117, 121, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151.

Избирательный участок № 2214 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39) улицы:

Красноармейская – № 107, 109;

Фрунзе – № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;

Черных – № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17.

Нефрологический центр Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Фрунзе, 27а.

Избирательный участок № 2215 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 (улица Фрунзе, 25а) улицы:

Аганичева – № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;

Красноармейская № 77, 81;

Фрунзе – № 15;

Черных – № 1, 18, 20, 20а, 30.

Избирательный участок № 2216 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 (улица Красноармейская, 107а) улицы:

Красноармейская – № 74, 74а, 78, 80, 119, 123, 159/18, 161, 163/40.

Филиал Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Свердловской области» госпиталь в городе Нижний Тагил – улица Красноармейская, 81а.

Избирательный участок № 2217 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 (улица Известковая, 9) улицы:

Ермака – № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39;

Известковая – № 15, 17;

Поперечная – № 18, 20.

Избирательный участок № 2218 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 (улица Известковая, 29) улицы:

Зерновая – № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные дома № 9 – 33;

Лебяжинская – № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

Избирательный участок № 2219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 (улица Известковая, 9) улицы:

Ермака – № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;

Лебяжинская – № 30, 32;

Угловая – полностью.

Избирательный участок № 2220 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района (улица Космонавтов, 12) улицы:

Вогульская – № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;

Ермака – № 40, 40а, 42, 44, 46;

Космонавтов – № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Красноармейская – № 192/16, 194, 196/38.

Избирательный участок № 2221 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района (улица Космонавтов, 12) улицы:

Космонавтов – № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б;

Красноармейская – № 84, 84а.

Избирательный участок № 2222 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа» (улица Некрасова, 1) улицы:

Краснознаменная – № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;

Полярная – № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;

Апрельская, 2-я Апрельская, Баранчинская, Вербная, Воеводина, Декабрьская,

2-я Декабрьская, 3-я Декабрьская, 4-я Декабрьская, 5-я Декабрьская, Заречная, Зеленая, Кирпичная, Лапина, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, Надеждинская, Негасимая, Нежинская, Некрасова, Обороны, Осенняя, Отрадная, Подгорная, Полюсная, Привольная, Родная, Свободы, Светлореченская, Северная, Семейная, Сиреневая, Тихая, Тракторная, Халтурина, Электриков – полностью;

переулок Полюсный – полностью;

переулки 1-ый Семейный, 2-ой Семейный – полностью;

проезд Геодезистов – полностью;

проспект Преображенский – полностью;

Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства.

Избирательный участок № 2223 Дом культуры микрорайона Верхняя Черемшанка Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал» (улица Полуденская, 25) улицы:

Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высотная, Геологов, Заозерная, Кленовая, Полуденская, Проходчиков, Туристов, Хрустальная, Шламовая – полностью;

Серебрянский тракт – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 12 – 134, индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 23 – 43;

Дома микрорайона Верхняя Черемшанка № 13б, 14б;

проезды:

Геологов, Туристов – полностью;

поселок Баклушина, поселок Волчевка;

Садоводческое товарищество собственников недвижимости «Юбилейный».

Избирательный участок № 2225 Дом культуры микрорайона Евстюниха Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»» (улица Лайская, 19) улицы:

Болотникова, Городская, Евстюнинская, Лайская, Мостовая, Напольная – полностью;

Лайский тракт – № 1, 3;

дома: микрорайона Песчаный, поселка Евстюниха, 1-ый подъем.

Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 1 Ленинского района, коллективное садоводческое товарищество «Горняк-2», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Дорожник-2», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Зайгора», товарищество собственников недвижимости «Лесные поляны», садоводческое товарищество «Мечта», садоводческое товарищество «Дружба», садоводческое товарищество «Надежда», некоммерческое садоводческое товарищество «Разведчик», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Уралец-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Уралец-2», садоводческое некоммерческое товарищество «Шахтер», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Энергетик».

Избирательный участок № 2226 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская станция юных туристов» (улица Челюскинцев, 61) улицы:

Черноисточинское шоссе – № 16, 18, 20, 22, 24, 26 корпуса 1, 2, 3, 4;

Гаева – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 61, по четной стороне улицы № 2 – 68;

Доменная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 43, по четной стороне улицы № 2 – 62;

Коммуны – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 109, по четной стороне улицы № 2 – 104;

Лисогорская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 69, по четной стороне улицы № 2 – 72;

Носова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 35а, по четной стороне улицы № 2 – 30;

Павлика Морозова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы №№ 1–37, по четной стороне улицы № 2 – 26;

Челюскинцев – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 81а, по четной стороне улицы № 2 – 76;

Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью;

переулок Тихий – полностью.

Избирательный участок № 2227 Дом культуры «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал» (улица Носова, 83) улицы:

Гаева – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 63 – 121, по четной стороне улицы № 70 – 128;

Доменная – индивидуальные дома по нечетной сторона улицы № 45 – 101, по четной стороне улицы № 64 – 104;

Коммуны – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 106 – 166, по нечетной стороне улицы № 111 – 159;

Лисогорская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 71 – 135, по четной стороне улицы № 74 – 134а;

Носова – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 36 – 212, по нечетной стороне улицы № 45 – 173;

Павлика Морозова – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 28 – 60, по нечетной стороне улицы № 39 – 101;

Челюскинцев – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 78 – 114, по нечетной стороне улицы № 83 – 139;

Алмазная, Висимская, Голокаменская, Гранитная, Декабристов, Железорудная, Каменная, Ключевская, Малахитовая, Малая, Низовая, Радиальная, Радищева, Родниковая, Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмовая – полностью;

проезд Декабристов – полностью.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Заря».

Избирательный участок № 2228 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 (Черноисточинское шоссе, 60) улицы:

Черноисточинское шоссе – № 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;

Бригадная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 159 – 221, по четной стороне улицы № 180 – 226;

Малая Гальянская – индивидуальные дома № 130, 132;

переулок Безымянный – № 1, 3, 7, 9.

Избирательный участок № 2229 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 (Черноисточинское шоссе, 60) улицы:

Дружинина – № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 100, 102, 108;

Большая Гальянская – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 132а – 178,

по нечетной стороне улицы № 147 – 211, 227, 231;

Бригадная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 115 – 155а, по четной стороне улицы № 132 – 176;

Верескова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 109 – 161, по четной стороне улицы № 118 – 168;

Малая Гальянская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 57 – 99, по четной стороне улицы № 62 – 104;

Новаторов – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 81 – 157, по четной стороне улицы № 84 – 152а;

Пришвина – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 109 – 145, по четной стороне улицы № 116 – 158;

Совхозная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 57 – 99, по четной стороне улицы № 72 – 134;

Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева – полностью.

Избирательный участок № 2230 Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия № 11 во имя святого благоверного великого князя Александра Невского» (улица Совхозная, 7) улицы:

Уральский проспект – № 31, 33, 35, 37;

Большая Гальянская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 145;

по четной стороне улицы № 2 – 132;

Бригадная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 113, по четной стороне улицы № 2 – 130;

Верескова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 107, по четной стороне улицы № 2 – 116;

Дружинина – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 33А, по четной стороне улицы № 2а – 48;

Малая Гальянская – по нечетной стороне улицы № 1 – 55, по четной стороне улицы № 4 – 60;

Новаторов – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 79, по четной стороне улицы № 2 – 82;

Пришвина – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 107, по четной стороне улицы № 2– 114;

Сергея Лазо – № 3;

Совхозная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1а – 55, по четной стороне улицы № 2 – 70;

Ульяны Громовой – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 7 – 39, по четной стороне улицы № 6 – 82;

Александровская, Верхняя, Водная, Глинки, Ивана Федорова, Крайняя, Краснодонская, Летная, Нагорная, Фатеевская – полностью.

Избирательный участок № 2231 Административное здание (улица Проселочная, 48) улицы:

Августовская, Береговая, Большая Кооперативная, Горбуновская, Малая Кооперативная, Мельникова, Механизаторов, Новосельская, Окраинная, Пригородная, Проселочная, Просторная, Радужная, 2–я Радужная, Рассветная, Светлая, Сентябрьская, Тенистая, Ясная – полностью;

Муринская – кроме домов № 3 и № 51;

дома: станции Горбуново.

Садоводческое товарищество собственников недвижимости «Весна», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Восход», коллективный сад «Дружба», Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба-1», садоводческое некоммерческое товарищество «Леба», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Росинка».

Избирательный участок № 2232 Клуб Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» (Санаторий Руш) дома:

санатория «Руш» – № 1, 2, 12, 13, 14, 15;

Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродуктов, профилактория «Ключики».

Корпуса Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш».

Санаторий-профилакторий «Ключики».

Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружный», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Руш», садоводческое некоммерческое товарищество

«Руш-2».

Избирательный участок № 2233 Конференц–зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»

(улица Гагарина, 15) улицы:

Каспийская – № 2 – 29, кроме № 3, 5;

Крымская – № 25, 27, 29, 31, 33;

Здесенко – полностью.

Избирательный участок № 2234 Конференц–зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»

(улица Гагарина, 15) улицы:

Курортная, Гагарина – полностью.