Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?

Список избирательных участков опубликовал официальный сайт Нижнего Тагила.
Население сможет принять участие в выборах депутатов и губернатора Свердловской области на территории трех районов города: Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского. Также проголосовать можно в сельских населённых пунктах: в Усть-Утке, Верхней Ослянке и других.
Комиссии будут принимать бюллетени граждан в детских садах, школах, библиотеках, административных зданиях, жилых домах и других помещениях.
Для того, чтобы понять, к какому избирательному участку принадлежит тагильчанин, необходимо найти соответствующий адрес проживания в таблице и сопоставить его с информацией о местонахождении избиркома.
|Избирательный участок № 2140
|
Дворец культуры имени И. В. Окунева Акционерного общества «Научно–производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (проспект Вагоностроителей, 1)
|
проспект Вагоностроителей — № 3;
|Избирательный участок № 2141
|Дворец культуры имени И. В. Окунева Акционерного общества «Научно–производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (проспект Вагоностроителей, 1)
|проспект Вагоностроителей — № 9, 11, 13;
улицы:
Бажова — № 4, 4а;
Ильича — № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе — № 17, 19, 23, 27;
Патона — № 2/25, 5, 6;
Тельмана — № 6.
|Избирательный участок № 2142
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 (улица Патона, 7)
|проспекты:
Вагоностроителей — № 15, 19;
Дзержинского — № 28, 30, 32, 34;
улицы:
Бажова — № 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича — № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29.
|Избирательный участок № 2143
|Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского технологического института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина» (проспект Вагоностроителей, 14а)
|проспект Вагоностроителей — № 2, 4, 6, 8, 10;
улицы:
Коминтерна — № 34 и индивидуальные дома № 1 — 28;
Окунева — № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе — № 36, 38;
Энтузиастов — № 1;
Юности — № 1, 3/1, 3/2, 3/3, ¾;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, Салдинская, Холкина — полностью.
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости № 1 общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», садоводческий кооператив № 4 общества садоводов
ПО «Уралвагонзавод», садоводческое товарищество «Домостроитель».
|Избирательный участок № 2144
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 (улица Энтузиастов, 1а)
|улицы:
Окунева — № 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов — № 2а;
Юности — № 9, 11а, 13, 21, 23, 27, 29.
Войсковая часть 6748 Уральского регионального командования федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — улица Юности, 11.
|Избирательный участок № 2145
|Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества (улица Коминтерна, 41)
|проспекты:
Вагоностроителей — № 14, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26;
Дзержинского — № 40, 42, 44;
улицы:
Коминтерна — № 35, 39, 49, 51;
Орджоникидзе — № 31, 33.
|Избирательный участок № 2146
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86 (улица Коминтерна, 47)
|проспект Дзержинского — № 48, 50;
улицы:
Коминтерна — № 40, 48а, 50;
Орджоникидзе — № 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.
|Избирательный участок № 2147
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей (улица Энтузиастов, 15)
|проспекты:
Дзержинского — № 54;
Ленинградский — № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
улицы:
Окунева — № 31;
Энтузиастов — № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
|Избирательный участок № 2148
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 (улица Окунева, 45)
|проспекты:
Дзержинского — № 56, 58;
Ленинградский — № 29, 31, 33, 37;
улица Окунева — № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53.
|Избирательный участок № 2149
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 (улица Энтузиастов, 1а)
|улицы:
Окунева — № 38;
Юности — № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
|Избирательный участок № 2150
|Структурное подразделение «Спартаковец» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дзержинский дворец детского
и юношеского творчества (улица Басова, 11а)
|улицы:
Алтайская — № 47, 49 и индивидуальные дома № 222 — 238;
Калужская — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 217 — 241, по четной стороне улицы № 228 — 252а;
Киевская — индивидуальные дома № 213 — 237;
Урожайная — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 221 — 239, по четной стороне улицы № 226 — 240;
Юности — № 49, 53.
|Избирательный участок № 2151
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95 (улица Бобкова, 3)
|проспект Ленинградский — № 16, 18, 20;
улицы:
Басова — № 1, 3, 5, 11;
Юности — № 14, 14б, 18, 20.
|Избирательный участок № 2152
|Библиотека № 6 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека» (улица Басова, 8)
|улицы:
Алтайская — № 33, 37, 39, 41/26;
Юности — № 22, 24.
|Избирательный участок № 2153
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95 (улица Бобкова, 3)
|
Избирательный участок № 2154
проспект Ленинградский — № 2, 4, 6, 8,
|Избирательный участок № 2154
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 (улица Алтайская, 35)
|улицы:
Басова — № 2;
Бобкова — № 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская — № 5, 7.
|Избирательный участок № 2155
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 (улица Калинина, 2а)
|проспекты:
Дзержинского — № 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский — № 30, 30б, 32, 34, 36, 38;
улица Володарского — № 5, 7, 11, 13.
|Избирательный участок № 2156
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 (улица Калинина, 2а)
|проспект Ленинградский — № 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 74, 76, 78, 80, 82.
|Избирательный участок № 2157
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 (улица Зари, 32)
|проспект Ленинградский — № 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 102, 104, 106, 108;
улица Зари — № 18, 20, 22, 24.
|Избирательный участок № 2158
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» (улица Коровина, 1)
|улицы:
Авангардная, Белинского, Гайдара, Добролюбова, Ельничная, Иркутская, Коллективная, Коровина, Котовского, Красноярская, Круговая, Курганская, Луначарского, Новоселов, Огородная, Омская, Писарева, Салтыкова-Щедрина, Тобольская, Челябинская, Юннатов — полностью;
Володарского — индивидуальные дома;
Калинина — индивидуальные дома;
проезд Добролюбова — полностью;
переулок Незаметный — полностью.
|Избирательный участок № 2159
|Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Максарева, 11а)
|улицы:
Калинина — № 111, 113, 115, 117;
Максарева — № 9, 13;
Садоводческое товарищество «Белая Ватиха» Дзержинского района.
|Избирательный участок № 2160
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 (улица Зари, 32)
|улицы:
Зари — № 99, 103, 105, 107, 109;
Калинина — № 109.
|Избирательный участок № 2161
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 (улица Зари, 46б)
|улица Зари — № 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56.
|Избирательный участок № 2162
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38
(улица Зари, 46б)
|улицы:
Зари — № 58, 58а, 62, 66;
Калинина — № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105;
Дачный потребительский кооператив «Южный ветер»: Брусничная, Веремьева, Дерябина, Епимахова, Жасминовая, Защитников, Земляничная, Испытателей, Клюквенная, Конструктора Морозова, Липовая, Лиственная, Малиновая, Мирная, Пологова, Рябиновая, Сиреневый бульвар, Танкистов, Тенистая, Фарберова, Цветочная, Черничная, Шмакова — полностью.
|Избирательный участок № 2163
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39 (улица Зари, 8)
|проспект Ленинградский — № 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
улицы:
Зари — № 16;
Энтузиастов — № 72а, 74, 78, 80, 82, 84.
|Избирательный участок № 2164
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 (улица Тимирязева, 109)
|проспект Ленинградский — № 83, 85, 87, 89, 91, 91а;
улицы:
Чайковского — № 104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 133;
Энтузиастов — № 68, 70, 70а, 72.
|Избирательный участок № 2165
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61
(улица Тимирязева, 109)
|проспекты:
Дзержинского — № 61, 63, 65;
Ленинградский — № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81;
улицы:
Тимирязева — № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Энтузиастов — № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а.
|Избирательный участок № 2166
|Библиотека № 13 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека» (проспект Дзержинского, 51)
|проспект Дзержинского — № 51, 55, 57;
улицы:
Коминтерна — № 52, 56, 60, 64, 66, 68, 74, 78;
Тимирязева — № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 91, 93, 103;
Чайковского — № 94, 96, 102;
Энтузиастов — № 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 58, 60, 64, 66.
|Избирательный участок № 2167
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 (улица Коминтерна, 59)
|проспекты:
Вагоностроителей — № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 и индивидуальные дома;
Дзержинского — № 47, 49;
улицы:
Авиационная, Балакирева, Маяковского, Мечникова — полностью;
Коминтерна — № 53, 53а, 55, 57, 61, 67, 69;
Сибирская — индивидуальные дома № 58 — 112;
Тимирязева — № 52, 54а, 87;
Чайковского — № 90, 92 и индивидуальные дома № 67 — 123;
Энтузиастов — индивидуальные дома № 63 — 83;
7 Ноября — индивидуальные дома № 66 — 125.
Родильный дом Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» — проспект Вагоностроителей, 49.
|Избирательный участок № 2168
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 39 (улица Зари, 8)
|проспект Вагоностроителей — № 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
улицы:
Зари — № 2, 4, 6, 10;
Сибирская — № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов — № 89, 91, 93.
|Избирательный участок № 2169
|Библиотека № 2 Муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека»
(проспект Вагоностроителей, 64)
|улицы:
Ильича — № 70, 74, 76, 80, 82, 86;
Сибирская — № 71, 73, 75.
|Избирательный участок № 2170
|Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил» (улица Зари, 67а)
|улица Зари — № 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49.
|Избирательный участок № 2171
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» (улица Зари, 21)
|улицы:
Зари — № 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича — № 84, 90;
Пихтовая — № 2, 4, 4а.
|Избирательный участок № 2172
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 (улица Ильича, 22)
|проспект Вагоностроителей, 39;
улицы:
Ильича — № 32, 36, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная — № 26а;
Свердлова — № 40, 42, 44;
Тельмана — № 37, 41;
Тимирязева — № 29, 30, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 53, 75;
Чайковского — № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 59, 61, 80.
|Избирательный участок № 2173
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 (улица Ильича, 22)
|проспекты:
Вагоностроителей — № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Дзержинского — № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
улицы:
Ильича — № 26, 28, 30, 39, 41;
Правды — полностью;
Тельмана — № 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева — № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.
|Избирательный участок № 2174
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 (улица Ильича, 12)
|улицы:
Ильича — № 31, 33, 35;
Молодежная — № 22а, 24а;
Орджоникидзе — № 11, 13, 15;
Свердлова — № 26;
Тельмана — № 8, 13, 36, 42.
|Избирательный участок № 2175
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (улица Тельмана, 19)
|улицы:
Крупской — № 4;
Орджоникидзе — № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12;
Свердлова — № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана — № 1, 3.
|Избирательный участок № 2176
|Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» (улица Свердлова, 23а)
|улицы:
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков — полностью;
Ильича — индивидуальные дома;
Крупской — № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса — полностью,
Свердлова № 29, 31, 35, 37 и индивидуальные дома;
Тельмана — индивидуальные дома;
Тимирязева — № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23;
7 Ноября — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 — 59, по четной стороне улицы № 2 — 56;
Сибирская — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 3 — 47, по четной стороне улицы № 2 — 6;
Чайковского № 10, 12а, 22а и индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 — 57,
по четной стороне улицы № 2 — 28;
Проезд Радистов — полностью.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Сад УВЗ № 3», садоводческий потребительский кооператив «Лесной».
|Избирательный участок № 2177
|Структурное подразделение «Планета» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества (улица Зари, 75)
|улица Зари — № 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85.
|Избирательный участок № 2178
|Структурное подразделение «Эдельвейс» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества (улица Пихтовая, 12а)
|улицы:
Зари — № 13;
Пихтовая — № 6, 10, 12, 13, 22, 24.
Исинская, Охотников, Ушинского, Уютная, Янтарная — полностью.
Садоводческое огородническое объединение «Некоммерческое товарищество — коллективный сад № 2», садоводческий кооператив «Дзержинец», садоводческий кооператив № 1 общества садоводов ОАО «Строительный трест № 88».
|Избирательный участок № 2179
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)
|улицы:
Парковая — № 5, 7, 9, 17;
Пихтовая — № 26, 28, 30, 32, 36.
|Избирательный участок № 2180
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)
|улицы:
Парковая — № 1, 4, 6;
Парковая № 2/Пихтовая № 42;
Пихтовая — № 34, 38, 40, 44, 46.
|Избирательный участок № 2181
|Дом культуры поселка Сухоложский Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал» (улица Краснофлотская, 28)
|улицы:
Алтайская — индивидуальные дома № 2 — 72;
Боровая — № 31 — 41;
Гражданская — № 2, 6, 8, 12;
Калужская — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 3 — 79; по четной стороне улицы № 10 — 78;
Киевская — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 13 — 69, по четной стороне улицы № 20 — 48;
Краснофлотская № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Проезжая — № 1, 2а, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская — № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62;
Урожайная — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 3 — 71, по четной стороне улицы № 4 — 80;
Цементная — полностью.
Некоммерческое садоводческое товарищество «Цементник», садоводческий потребительский кооператив № 1 Уралхимпласт.
|Избирательный участок № 2182
|Спортивный комплекс «Алмаз» Акционерного общества «Химический завод «Планта» (улица Щорса, 3)
|улицы:
Парижской Коммуны — № 34;
Керченская, Крылова, Курская, Октябрьская, Подсобная, Самотечная, Суворова, Фрезеровщиков, Щорса — полностью.
Садоводческое товарищество «Северный–1».
|Избирательный участок № 2183
|Дворец культуры «Космос» Акционерного общества «Химический завод «Планта» (улица Щорса, 8а)
|улицы:
9 Января — № 1, 5;
Днепровская — № 5, 8, 9;
III Интернационала, Бирюзовая — полностью.
|Избирательный участок № 2184
|Дворец культуры «Космос» Акционерного общества «Химический завод «Планта» (улица Щорса, 8а)
|улицы:
9 января — № 2, 4, 6а, 7, 10, 11, 12;
Днепровская — № 1, 2;
Парижской Коммуны — № 8;
7 квартал, Зимняя, Камская, Почтовая, Снежная, Сурикова — полностью;
проезд Почтовый — полностью.
|Избирательный участок № 2185
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 (улица Алтайская, 35)
|улицы:
Алтайская — № 23, 25, 27, 31, 192 и индивидуальные дома № 114 — 220;
Ежовая;
Калужская — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 97 — 215, по четной стороне улицы № 100 — 226а;
Киевская — № 179, 183, 195 и индивидуальные дома № 83 — 211;
Туманная — полностью;
Урожайная — индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 107 — 219, по четной стороне улицы № 118 — 224а;
переулок Оплетина — № 1, 2, 3, 4.
|Избирательный участок № 2187
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская Станция юных техников» (улица Октябрьской революции, 7)
|проспекты:
Мира – № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;
Строителей – № 12, 16, 20, 27, 27/15;
улицы:
Заводская – № 80;
Октябрьской революции – № 1, 3, 5, 7а, 9, 19.
|Избирательный участок № 2188
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахматно-шашечный центр» (улица Газетная, 109)
|проспекты:
Ленина – № 52, 54, 58, 60;
Мира – № 22, 24, 26, 32, 34;
улицы:
Газетная – № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;
Карла Маркса – № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции – № 27, 29, 35, 37.
|Избирательный участок № 2189
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» (корпус № 4, улица Циолковского, 41)
|проспект Мира – № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45;
улицы:
Газетная – № 97;
Учительская – № 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского – № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.
|Избирательный участок № 2190
|Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московская государственная художественно-промышленная академия
имени С.Г. Строганова» (проспект Мира, 27)
|улицы:
Вязовская – № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная – № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 80/29;
Карла Маркса – № 75, 77, 79, 81.
|Избирательный участок № 2191
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 (проспект Мира, 9)
|проспекты:
Ленина – № 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира – № 7, 11, 15;
Строителей – № 6, 8, 10, 17;
улица Горошникова – № 11, 84, 86, 88.
|Избирательный участок № 2192
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района СП «Бригантина»
(проспект Строителей, 7)
|проспекты:
Ленина – № 57, 59;
Строителей – № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;
улицы:
Горошникова – № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82.
|Избирательный участок № 2193
|Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (проспект Ленина, 27)
|проспект Ленина – № 23/40;
улицы:
Горошникова – № 64, 66;
Красноармейская – № 38;
Пархоменко – № 1;
Первомайская – № 19/56, 21, 25;
Уральская – № 3, 13, 17.
Хирургический корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Горошникова, 37;
Перинатальный центр Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Горошникова, 37, корпус 1.
|Избирательный участок № 2194
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (улица Островского, 3)
|улицы:
Газетная – № 20, 22;
Ломоносова – № 6, 8, 10;
Максима Горького – индивидуальные дома № 2 – 24; № 5 – 25;
Островского – № 9, 15;
Папанина – № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семенова, Тагильская – полностью;
переулки: Финансовый, Промышленный – полностью;
проезд Сурикова – полностью.
Изолятор временного содержания при Муниципальном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» – улица Островского, 7а.
|Избирательный участок № 2195
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский профессиональный колледж имени Н.А. Демидова» (улица Карла Маркса, 2)
|проспект Ленина – № 2а, 6;
улицы:
Газетная – № 28, 30, 36, 38;
Карла Маркса – № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Ломоносова – № 1, 5, 12, 14, 16, 18.
|Избирательный участок № 2196
|Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол» (проспект Ленина, 14)
|улицы:
Карла Маркса – № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 57а;
Ломоносова – № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская – № 27.
|Избирательный участок № 2197
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» (улица Карла Маркса, 28)
|проспект Ленина – № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
улицы:
Карла Маркса – № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 63а, 65;
Ломоносова – № 50, 52, 52а;
Пархоменко – № 3, 5, 9;
Первомайская – № 32.
|Избирательный участок № 2198
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
|улицы:
Газетная – № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
Красноармейская – № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.
|Избирательный участок № 2199
|Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (улица Газетная, 71)
|улицы:
Газетная – № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 75, 77;
Первомайская – № 54, 58, 66, 70а, 72, 74.
|Избирательный участок № 2200
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» (корпус № 1, проспект Ленина, 38)
|проспекты:
Мира – № 19а, 21, 21б;
Ленина – № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
улицы:
Вязовская – № 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса – № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71;
Пархоменко – № 14, 15, 20, 22.
|Избирательный участок № 2201
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
|улицы:
Газетная – № 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская – № 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская – № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.
|Избирательный участок № 2202
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 имени народного учителя СССР
Г.Д. Лавровой (улица Пархоменко, 13)
|улицы:
Газетная – № 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко – № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35;
Циолковского – № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.
|Избирательный участок № 2203
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа (улица Газетная, 83а)
|улицы:
Газетная – № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко – № 24, 26, 28, 30, 32;
Учительская – № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
Циолковского – № 15, 17, 19, 21.
|Избирательный участок № 2204
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир»
(улица Аганичева, 26)
|улицы:
Аганичева – № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и индивидуальные дома № 108 – 142а, 109, 111;
Максима Горького – № 27, 28, 29;
Черных – № 34, 38, 40;
Фрунзе – № 24, 28, 30.
|Избирательный участок № 2205
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир»
(улица Оплетина, 10)
|улицы:
Быкова – № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская – № 56, 58;
Кузнецкого – № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Черных – № 27, 29, 31, 33 и индивидуальные дома № 55 – 81.
Терапевтический корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Кузнецкого, 12.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил», стационар - улица Кузнецкого, 10.
|Избирательный участок № 2206
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.К. Крупской
(улица Оплетина, 11а
|улицы:
Космонавтов – № 39, 43, 49;
Липовый тракт – № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а;
Оплетина – № 3;
Фрунзе – № 32, 34, 36, 38;
Черемшанская – № 4, 8, 10;
Черных – № 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и индивидуальные дома № 78 – 126.
|Избирательный участок № 2207
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.К. Крупской (улица Оплетина, 11а)
|улицы:
Быкова – № 14, 18, 20, 24/22, 28, 32/13 и индивидуальные дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Высокогорская – № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43;
Кузнецкого – № 1, 3, 5;
Оплетина – № 12, 14, 13, 15;
Черемшанская – № 18, 35, 37 и индивидуальные дома № 22, 47, 49, 51, 53, 55;
Черных – № 42.
|Избирательный участок № 2208
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Липовый тракт, 11)
|улицы:
Космонавтов – № 41, 41а;
Липовый тракт – № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40;
Фрунзе – № 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская – № 1, 5.
|Избирательный участок № 2209
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района СП «Спутник» (улица Фрунзе, 58/33)
|улицы:
Вогульская – № 60;
Космонавтов – № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе – № 58/33.
|Избирательный участок № 2210
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (улица Выйская, 68)
|улицы:
Выйская – № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 68
и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;
Космонавтов – № 116;
Серебрянский тракт – № 2 корпуса 1, 2, № 4.
|Избирательный участок № 2211
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 (улица Верхняя Черепанова, 17а)
|улицы:
Верхняя Черепанова – № 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 43а;
Нижняя Черепанова – № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Слесарная, Прудная, Энергетиков – полностью.
|Избирательный участок № 2212
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 (улица Верхняя Черепанова, 17а)
|улица Верхняя Черепанова – № 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».
|Избирательный участок № 2213
|Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)
|улицы:
Фрунзе – № 37, 45;
Красноармейская – № 111, 111а, 113, 117, 121, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151.
|Избирательный участок № 2214
|Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)
|улицы:
Красноармейская – № 107, 109;
Фрунзе – № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных – № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17.
Нефрологический центр Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – улица Фрунзе, 27а.
|Избирательный участок № 2215
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 (улица Фрунзе, 25а)
|улицы:
Аганичева – № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Красноармейская № 77, 81;
Фрунзе – № 15;
Черных – № 1, 18, 20, 20а, 30.
|Избирательный участок № 2216
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 (улица Красноармейская, 107а)
|улицы:
Красноармейская – № 74, 74а, 78, 80, 119, 123, 159/18, 161, 163/40.
Филиал Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Свердловской области» госпиталь в городе Нижний Тагил – улица Красноармейская, 81а.
|Избирательный участок № 2217
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 (улица Известковая, 9)
|улицы:
Ермака – № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39;
Известковая – № 15, 17;
Поперечная – № 18, 20.
|Избирательный участок № 2218
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 (улица Известковая, 29)
|улицы:
Зерновая – № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные дома № 9 – 33;
Лебяжинская – № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24.
|Избирательный участок № 2219
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 (улица Известковая, 9)
|улицы:
Ермака – № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;
Лебяжинская – № 30, 32;
Угловая – полностью.
|Избирательный участок № 2220
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района (улица Космонавтов, 12)
|улицы:
Вогульская – № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Ермака – № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов – № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Красноармейская – № 192/16, 194, 196/38.
|Избирательный участок № 2221
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района (улица Космонавтов, 12)
|улицы:
Космонавтов – № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б;
Красноармейская – № 84, 84а.
|Избирательный участок № 2222
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа» (улица Некрасова, 1)
|улицы:
Краснознаменная – № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;
Полярная – № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Апрельская, 2-я Апрельская, Баранчинская, Вербная, Воеводина, Декабрьская,
2-я Декабрьская, 3-я Декабрьская, 4-я Декабрьская, 5-я Декабрьская, Заречная, Зеленая, Кирпичная, Лапина, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, Надеждинская, Негасимая, Нежинская, Некрасова, Обороны, Осенняя, Отрадная, Подгорная, Полюсная, Привольная, Родная, Свободы, Светлореченская, Северная, Семейная, Сиреневая, Тихая, Тракторная, Халтурина, Электриков – полностью;
переулок Полюсный – полностью;
переулки 1-ый Семейный, 2-ой Семейный – полностью;
проезд Геодезистов – полностью;
проспект Преображенский – полностью;
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства.
|Избирательный участок № 2223
|Дом культуры микрорайона Верхняя Черемшанка Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал» (улица Полуденская, 25)
|улицы:
Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высотная, Геологов, Заозерная, Кленовая, Полуденская, Проходчиков, Туристов, Хрустальная, Шламовая – полностью;
Серебрянский тракт – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 12 – 134, индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 23 – 43;
Дома микрорайона Верхняя Черемшанка № 13б, 14б;
проезды:
Геологов, Туристов – полностью;
поселок Баклушина, поселок Волчевка;
Садоводческое товарищество собственников недвижимости «Юбилейный».
|Избирательный участок № 2225
|Дом культуры микрорайона Евстюниха Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»» (улица Лайская, 19)
|улицы:
Болотникова, Городская, Евстюнинская, Лайская, Мостовая, Напольная – полностью;
Лайский тракт – № 1, 3;
дома: микрорайона Песчаный, поселка Евстюниха, 1-ый подъем.
Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 1 Ленинского района, коллективное садоводческое товарищество «Горняк-2», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Дорожник-2», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Зайгора», товарищество собственников недвижимости «Лесные поляны», садоводческое товарищество «Мечта», садоводческое товарищество «Дружба», садоводческое товарищество «Надежда», некоммерческое садоводческое товарищество «Разведчик», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Уралец-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Уралец-2», садоводческое некоммерческое товарищество «Шахтер», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Энергетик».
|Избирательный участок № 2226
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская станция юных туристов» (улица Челюскинцев, 61)
|улицы:
Черноисточинское шоссе – № 16, 18, 20, 22, 24, 26 корпуса 1, 2, 3, 4;
Гаева – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 61, по четной стороне улицы № 2 – 68;
Доменная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 43, по четной стороне улицы № 2 – 62;
Коммуны – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 109, по четной стороне улицы № 2 – 104;
Лисогорская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 69, по четной стороне улицы № 2 – 72;
Носова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 35а, по четной стороне улицы № 2 – 30;
Павлика Морозова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы №№ 1–37, по четной стороне улицы № 2 – 26;
Челюскинцев – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 81а, по четной стороне улицы № 2 – 76;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью;
переулок Тихий – полностью.
|Избирательный участок № 2227
|Дом культуры «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый центр «Урал» (улица Носова, 83)
|улицы:
Гаева – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 63 – 121, по четной стороне улицы № 70 – 128;
Доменная – индивидуальные дома по нечетной сторона улицы № 45 – 101, по четной стороне улицы № 64 – 104;
Коммуны – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 106 – 166, по нечетной стороне улицы № 111 – 159;
Лисогорская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 71 – 135, по четной стороне улицы № 74 – 134а;
Носова – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 36 – 212, по нечетной стороне улицы № 45 – 173;
Павлика Морозова – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 28 – 60, по нечетной стороне улицы № 39 – 101;
Челюскинцев – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 78 – 114, по нечетной стороне улицы № 83 – 139;
Алмазная, Висимская, Голокаменская, Гранитная, Декабристов, Железорудная, Каменная, Ключевская, Малахитовая, Малая, Низовая, Радиальная, Радищева, Родниковая, Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмовая – полностью;
проезд Декабристов – полностью.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Заря».
|Избирательный участок № 2228
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 (Черноисточинское шоссе, 60)
|улицы:
Черноисточинское шоссе – № 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
Бригадная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 159 – 221, по четной стороне улицы № 180 – 226;
Малая Гальянская – индивидуальные дома № 130, 132;
переулок Безымянный – № 1, 3, 7, 9.
|Избирательный участок № 2229
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 (Черноисточинское шоссе, 60)
|улицы:
Дружинина – № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 100, 102, 108;
Большая Гальянская – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 132а – 178,
по нечетной стороне улицы № 147 – 211, 227, 231;
Бригадная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 115 – 155а, по четной стороне улицы № 132 – 176;
Верескова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 109 – 161, по четной стороне улицы № 118 – 168;
Малая Гальянская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 57 – 99, по четной стороне улицы № 62 – 104;
Новаторов – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 81 – 157, по четной стороне улицы № 84 – 152а;
Пришвина – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 109 – 145, по четной стороне улицы № 116 – 158;
Совхозная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 57 – 99, по четной стороне улицы № 72 – 134;
Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева – полностью.
|Избирательный участок № 2230
|Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия № 11 во имя святого благоверного великого князя Александра Невского» (улица Совхозная, 7)
|улицы:
Уральский проспект – № 31, 33, 35, 37;
Большая Гальянская – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 145;
по четной стороне улицы № 2 – 132;
Бригадная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 113, по четной стороне улицы № 2 – 130;
Верескова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 107, по четной стороне улицы № 2 – 116;
Дружинина – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 33А, по четной стороне улицы № 2а – 48;
Малая Гальянская – по нечетной стороне улицы № 1 – 55, по четной стороне улицы № 4 – 60;
Новаторов – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 79, по четной стороне улицы № 2 – 82;
Пришвина – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1 – 107, по четной стороне улицы № 2– 114;
Сергея Лазо – № 3;
Совхозная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 1а – 55, по четной стороне улицы № 2 – 70;
Ульяны Громовой – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 7 – 39, по четной стороне улицы № 6 – 82;
Александровская, Верхняя, Водная, Глинки, Ивана Федорова, Крайняя, Краснодонская, Летная, Нагорная, Фатеевская – полностью.
|Избирательный участок № 2231
|Административное здание (улица Проселочная, 48)
|улицы:
Августовская, Береговая, Большая Кооперативная, Горбуновская, Малая Кооперативная, Мельникова, Механизаторов, Новосельская, Окраинная, Пригородная, Проселочная, Просторная, Радужная, 2–я Радужная, Рассветная, Светлая, Сентябрьская, Тенистая, Ясная – полностью;
Муринская – кроме домов № 3 и № 51;
дома: станции Горбуново.
Садоводческое товарищество собственников недвижимости «Весна», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Восход», коллективный сад «Дружба», Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба-1», садоводческое некоммерческое товарищество «Леба», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Росинка».
|Избирательный участок № 2232
|Клуб Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» (Санаторий Руш)
|дома:
санатория «Руш» – № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродуктов, профилактория «Ключики».
Корпуса Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш».
Санаторий-профилакторий «Ключики».
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружный», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Руш», садоводческое некоммерческое товарищество
«Руш-2».
|Избирательный участок № 2233
|Конференц–зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(улица Гагарина, 15)
|улицы:
Каспийская – № 2 – 29, кроме № 3, 5;
Крымская – № 25, 27, 29, 31, 33;
Здесенко – полностью.
|Избирательный участок № 2234
|Конференц–зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(улица Гагарина, 15)
|улицы:
Курортная, Гагарина – полностью.
|Избирательный участок № 2235
|Конференц-зал Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(улица Гагарина, 15)
|улицы:
Крымская – № 1 – 24;
Каспийская – № 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика Поленова, Ботаническая, Дачная, Дунайская, Левита, Окружная, Отдыха, Патриотов, Связная, Седова, Сенная, Ягодная – полностью;
проезд Станционный, № 7, 9;
дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Нижний Тагил Открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Садовое товарищество «Дорожник-1», садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель № 1, № 2», товарищество собственников недвижимости «СНТ «Старатель-3», садоводческое огородническое или дачное некоммерческое товарищество «Старатель-6», садоводческое некоммерческое товарищество сада «Радуга» Ленинского района, некоммерческое садоводческое товарищество «Черемушки».
|Избирательный участок № 2239
|Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» (улица Кольцова, 23)
|улицы:
Горняка – № 33 и индивидуальные дома полностью;
Жданова – № 29 и индивидуальные дома № 3, 5, 7, 9, 10, 33, 41, 49, 49а;
Кизеловская – полностью;
Кольцова – № 20, 22, 25 и индивидуальные дома по четной стороне улицы № 26 – 76;
Мраморная – индивидуальные дома № 1 – 41;
Парашютная – полностью;
Перова – № 1 и индивидуальные дома № 2 – 46, 48, 50, 52, 54, 56;
Пиритная – индивидуальные дома по четной стороне улицы № 42 – 74;
Рудничная – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы полностью;
Ульяновская – № 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67;
Ярославская – № 12, 17, 22 и индивидуальные дома № 23 – 80;
переулок: Малый.
|Избирательный участок № 2240
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 (улица Сланцевая, 13а)
|улицы:
Академика Павлова, Амурская, Дружбы народов, Гоголя, Грунтовая, Знаменская, Кварцевая, Кузбасская, Лозовая, Мамина–Сибиряка, Медная, Новая, Олега Кошевого, Ольховская, Партизанская, Продснаба, Прохладная, Пушкина, Раисы Никитиной, Серная, Сортировочная, Спартака, станция Сан–Донато, Чаплыгина, Шмидта, Эстакадная – полностью;
Горняка – № 1а, 5, 7, 9, 10;
Кольцова – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 3 – 55 и по четной стороне улицы № 82 – 92;
Московская – № 19, 21, 28, 34 и индивидуальные дома полностью;
Пиритная – № 38 и индивидуальные дома № 1 – 35;
Сланцевая – № 50, 56 и индивидуальные дома полностью;
Ульяновская – № 18, 20, 22, 29;
Фаины Шаруновой – индивидуальные дома № 13 – 61;
Ярославская – № 1а, 2а, 6, 10.
Садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад «Автомобилист», садоводческое некоммерческое товарищество «Возрождение», некоммерческое садоводческое товарищество «Горняк-1», садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-2», садоводческое товарищество «Елочка-1», некоммерческое садоводческое товарищество «Елочка-2», садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад «Железнодорожников», некоммерческое садоводческое товарищество «Золотой ключик», садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад № 2 «Медик», садоводческое товарищество «Ольховский», садоводческое товарищество «Ольховские прудки», садово-дачное товарищество «Роща», некоммерческое партнерство «общество садоводов ОАО «НТМК» Сад № 3 по реке Мокрая Ольховка, коллективный сад № 7 НТМК поселок Ольховка, садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсионеров» Тагилстроевского района, садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсионеров № 3» Тагилстроевского района.
|Избирательный участок № 2241
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (улица Перова, 133)
|улицы:
Алябьева, Братьев Худояровых, Брусничная, Вишневая, Волочаевская, Вересовая, Голубая, Долинная, Енисейская, Забойщиков, Задорожная, Карпинского, Каховская, Красной Звезды, Космическая, Ленская, Лермонтова, Мурманская, Отечественная, Пермская, Ракетная, Равенства, Рабкоров, Софьи Ковалевской, Тропинина – полностью;
Балакинская – индивидуальные дома № 70 – 161;
Волгодонская – № 63 и индивидуальные дома полностью;
Жданова – индивидуальные дома четная сторона № 28 – 42 и нечетная сторона № 61 – 89;
Мраморная – индивидуальные дома № 45 – 75;
Перова – индивидуальные дома № 47, 49, 51, 53, 55, 57–155;
Рудничная – индивидуальные дома по четной стороне улицы полностью;
Фаины Шаруновой – индивидуальные дома № 1 – 12;
переулок: Рудный.
|Избирательный участок № 2242
|Частное учреждение Дом культуры железнодорожников
имени Ю. А. Гагарина ОАО «Российские железные дороги» (улица Хохрякова, 17)
|улицы:
Гвардейская – № 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Землячки – № 33, 35, 37;
Индустриальная – № 66а;
Константина Пылаева – № 4, 6, 10;
Хохрякова – № 2а, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
Красных Зорь – № 1, 3, 5, 9, 13, 15, 15а, 16, 17, 19, 24, 28;
Малышева – № 9, 11, 17.
Товарищество собственников недвижимости коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой».
|Избирательный участок № 2243
|Частное учреждение Дом культуры железнодорожников
имени Ю. А. Гагарина ОАО «Российские железные дороги» (улица Хохрякова, 17)
|улицы:
Землячки – № 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома № 64 – 80;
Константина Пылаева – № 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 41 и индивидуальные дома полностью;
Керамиков – индивидуальные дома № 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Софьи Перовской – индивидуальные дома полностью;
Хохрякова – № 25, 27, 29;
Шаумяна – индивидуальные дома по нечетной стороне улицы № 41 – 51, 66;
Широкая – индивидуальные дома № 49, 51, 53, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Вокзал станции Смычка – улица Константина Пылаева, 7.
|Избирательный участок 2244
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 (улица Гвардейская, 58)
|улицы:
Балакинская – № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 18, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а;
Гвардейская – № 47, 49, 53, 57, 59;
Землячки – № 15, 17, 19;
Зои Космодемьянской – № 15, 17, 21, 23;
Малышева – № 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Красных Зорь – № 12, 14.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 4 город Нижний Тагил» (административное здание) – улица Балакинская, 22.
|Избирательный участок № 2245
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 49 (улица Гвардейская, 58)
|улицы:
Грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Шамотная – полностью;
Балакинская – № 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 45 и индивидуальные дома № 21/24, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
Дарвина – № 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома № 1 – 39;
Землячки – № 12, 14, 18, 20, 20–а и индивидуальные дома № 26 – 60;
Керамиков – № 33 и индивидуальные дома № 4 – 76;
Малышева – индивидуальные дома полностью;
Солнечная – № 5;
Хохрякова – индивидуальные дома № 28, 30 – 73;
Черноморская – № 37, 39, 43, 45/52;
Шаумяна – индивидуальные дома № 1 – 40 и по четной стороне улицы № 42 – 62;
Широкая – индивидуальные дома № 1 – 48 и по четной стороне улицы № 50 – 76.
|Избирательный участок № 2246
|Жилой дом (улица Красных Зорь, 6)
|улицы:
Красных Зорь № 2, 4, 6;
Металлургов № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
Гвардейская № 51,
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области – улица Металлургов, 15.
|Избирательный участок № 2247
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района
(улица Черноморская, 98)
|улицы:
Землячки – № 2, 6, 10;
Индивидуальная – индивидуальные дома полностью;
Копровая – индивидуальные дома полностью;
Минина – индивидуальные дома полностью;
Огнеупорная – № 3, 5, 7, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 и индивидуальные дома полностью;
Попова – № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Солнечная – № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Черноморская – № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 108а, 110, 112 и индивидуальные дома полностью;
Чернышевского – индивидуальные дома полностью.
|Избирательный участок № 2248
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени Г. Н. Зайцева (улица Попова, 17)
|улицы:
Гвардейская – № 23, 25, 27, 31, 37, 39;
Индивидуальная – № 5, 7;
Попова – № 6, 8, 12, 14, 14а, 19.
|Избирательный участок № 2249
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени Г. Н. Зайцева (улица Попова, 17)
|улицы:
Гвардейская – № 45, 45а;
Индивидуальная – № 1, 3;
Мартеновская – № 20, 30;
Металлургов – № 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56а;
Попова – № 2, 4.
|Избирательный участок № 2250
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (улица Черноморская, 98)
|улицы:
Гвардейская – № 30, 34, 42, 44, 48, 52;
Землячки – № 1, 3;
Попова – № 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30;
Солнечная – № 10, 12, 14, 16;
Индивидуальная – № 4, 6, 17;
Черноморская – № 11, 13, 15;
Чернышевского – № 3, 5, 9, 28, 30.
Государственного автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» – улица Черноморская, 5.
|Избирательный участок № 2251
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 (улица Гвардейская, 20)
|улицы:
Алапаевская – № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Гвардейская – № 19, 21;
Гастелло – № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Копровая – № 6, 8;
Металлургов – № 24;
Черноморская – № 2, 2а;
Чернышевского – № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
|Избирательный участок № 2252
|Негосударственное частное культурное учреждение
«Центр культуры и искусства НТМК» (улица Металлургов, 1)
|улицы:
Гвардейская – № 10, 14, 15, 16;
Кутузова – № 15/8, 17/7;
Матросова – № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22;
Металлургов – № 14;
Пожарского – № 9, 11, 13, 15;
Техническая – № 3, 5, 9.
|Избирательный участок № 2253
|Негосударственное частное культурное учреждение «Центр культуры и искусства НТМК» (улица Металлургов, 1)
|улицы:
Гвардейская – № 3, 4, 6, 9;
Кутузова – № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
Металлургов – № 6а, 12;
Пожарского – № 3;
Станция Завязовская – № 1, 2, 3, 7;
Техническая – № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко – № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5» Государственного управления федеральной системы исполнения наказаний России по Свердловской области – улица Шевченко, 6.
|Избирательный участок № 2254
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» (улица Проезжая, 21)
|улицы:
Березовая, Коксовая, Кедровая, Полевая, Самолетная, Спортивная, Сульфатная, Сухоложская – полностью;
Боровая – индивидуальные дома № 9, 20, 22;
Джамбула – № 45;
Краснофлотская – индивидуальные дома № 2, 3, 4, 8, 9;
Проезжая – индивидуальные дома № 2а, 4, 6, 8а, 10а, 12, 26, 54;
Советская – индивидуальные дома № 2 – 21;
Сосновая – индивидуальный дом № 15а.
Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области Нижнетагильский железнодорожный техникум – улица Проезжая, 21а.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил» – улица Сульфатная, 4.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 3» – Валегин бор.
Государственного автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» – 25 квартал.
|Избирательный участок № 2255
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65
(улица Решетникова, 29
|улицы:
Монтажников, Магистральная, Решетникова – полностью;
Большевистская – индивидуальные дома № 11 – 55;
Дальняя – индивидуальные дома по четной стороне улицы полностью;
Зеленстроевская – индивидуальные дома № 69 – 73;
Константина Заслонова – индивидуальные дома № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 – 99;
Локомотивная – индивидуальные дома № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 – 120;
Минская – индивидуальные дома № 54, 56 –119;
Садоводов – №№ 138, 140 и индивидуальные дома № 63, 65 – 130;
Смоленская – индивидуальные дома № 52, 54, 56 – 111.
Садоводческое некоммерческое товарищество Коллективный сад № 14 ОАО НТМК.
|Избирательный участок № 2256
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 (улица Решетникова, 29)
|
улицы:
|Избирательный участок № 2257
|Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт филиал РГППУ (Факультет художественного образования) (улица Садовая, 95)
|улицы:
Водопроводная, Студеная – полностью
Бондина – индивидуальные дома № 2 – 35;
Заводская – № 93;
Красногвардейская – № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12;
Кушвинская – индивидуальные дома № 7а – 20, 20а;
Менделеева – индивидуальные дома № 3, 7, 9, 11;
Садовая – № 38, 38а, 40, 44, 48, 50;
переулки: Невьянский, Чигорина, Школьный.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 13» Государственного управления федеральной системы исполнения наказаний России по Свердловской области – улица Кулибина, 61.
|Избирательный участок № 2258
|Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт филиал РГППУ (Факультет художественного образования) (улица Садовая, 95)
|улицы:
Береговая, Компасная, Короленко, Кулибина, Лодочная, Паровозная, Путейская, Толмачева, Тургенева, Черняховского – полностью;
Бондина – индивидуальные дома № 36 – 74;
Красногвардейская – № 14, 41а, 43а, 45а, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и индивидуальные дома
№ 36 – 60а;
Кушвинская – индивидуальные дома № 21 – 59;
Менделеева – индивидуальные дома № 8, 10, 12, 13 – 69;
Садовая – № 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и индивидуальные дома № 58 – 125;
Чехова – индивидуальные дома полностью;
проезды: Кулибина, Менделеева, Чехова – полностью.
|Избирательный участок № 2259
|Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (улица Красногвардейская, 59)
|улицы:
Железнодорожная, Осипенко, Ползунова, Машинистов, Петрокаменская, Шиловская – полностью;
Красногвардейская № 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 и индивидуальные дома № 62 – 78;
переулок: Корабельный.
|Избирательный участок № 2260
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени А. П. Бондина (улица Октябрьской революции, 2)
|улицы:
Заводская – № 3, 5;
Красногвардейская – № 2;
Октябрьской революции – № 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Садовая – № 8, 10, 12, 14;
Гостиница «Тагил» – улица Садовая, 4;
Ж/д вокзал – улица Садовая, 1;
Автовокзал – улица Садовая, 25.
|Избирательный участок № 2261
|Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность» (улица Октябрьской революции, 44)
|улицы:
Карла Маркса – № 66, 99;
Октябрьской революции – № 46, 54, 56;
Садовая – № 2;
Проспекты:
Ленина – № 62, 73;
Строителей – № 22, 24.
|Избирательный участок № 2262
|Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (проспект Мира, 54)
|улицы:
Красная – № 8;
Новострой – № 20, 31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома полностью;
Октябрьской революции – № 57;
Проспект Мира – № 52;
Циолковского – № 28, 30, 32, 34, 36;
Юбилейная – полностью.
|Избирательный участок № 2263
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 (улица Новострой, 11)
|улицы:
Новострой – № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23;
Пархоменко – № 44;
Циолковского – № 2/1, 4а, 20, 20а, 22;
проспект Мира – № 55.
|Избирательный участок № 2264
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 (улица Новострой, 11)
|улицы:
Вязовская – № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Новострой – № 13, 13а, 15, 17, 19, 21;
Пархоменко – № 36, 38, 40;
Циолковского – № 2/2, 2/3, 4, 10, 12, 14, 16, 18.
|Избирательный участок № 2265
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»
(проспект Мира, 58)
|улицы:
Грибоедова – № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома № 42 – 62;
Красная № 4, 6;
Победы – № 12, 14, 16 и индивидуальные дома по четной стороне улицы;
проспект Мира – № 58а, 62, 64, 66, 68;
Речная – полностью.
|Избирательный участок № 2266
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85 (проспект Мира, 67)
|улицы:
Красная – № 7, 11, 13;
Победы – № 20, 22, 24;
проспект Мира – № 63, 65, 69, 71.
|Избирательный участок № 2267
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85 (проспект Мира, 67)
|улицы:
Красная – № 10а, 15,17;
Пархоменко – № 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
Победы – № 26.
|Избирательный участок № 2268
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58 (улица Пархоменко, 109)
|улицы:
Красная – № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Пархоменко – № 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;
Победы – № 30, 32, 34, 36, 38, 40.
|Избирательный участок № 2269
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58 (улица Пархоменко, 109)
|улицы:
Карла Либкнехта – № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20;
Победы – № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
|Избирательный участок № 2270
|Жилой дом (улица Карла Либкнехта, 19)
|улицы:
Береговая-Краснокаменская – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Карла Либкнехта – № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
Победы – № 51.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская детская больница № 2 город Нижний Тагил» – улица Карла Либкнехта, 35.
|Избирательный участок № 2271
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1» (улица Карла Либкнехта, 30)
|улицы:
Береговая-Краснокаменская, Розы Люксембург – индивидуальные дома полностью;
Жуковского – № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 37, 41/1;
Карла Либкнехта – № 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
Красногорская – № 26 и индивидуальные дома полностью;
Пархоменко – № 129;
Победы – № 45, 45/2, 47/1, 47/2, 49, 49а.
|Избирательный участок № 2272
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42 (улица Победы, 35)
|улицы:
Волгоградская, Зеленый тупик, Панфилова, Цветочная – полностью;
Восточная – № 3, 7/2 и индивидуальные дома № 2 – 30;
Восточный проезд – № 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пархоменко – № 121, 123, 125, 127, 130/39, 131, 131а, 132, 133, 134;
Победы – № 29/1,31, 43 и индивидуальные дома по нечетной стороне улицы.
|Избирательный участок № 2273
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42 (улица Победы, 35)
|улицы:
Восстания – № 2 и индивидуальные дома полностью;
Восточная – № 9/1, 13, 15, 17/2, 19, 27 и индивидуальные дома № 32 – 62;
Восточный проезд – № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Жуковского – № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Красных Партизан – № 2, 7 и индивидуальные дома полностью;
Пархоменко – № 136, 138, 142, 144, 156;
Южная – № 1, 3, 5.
|Избирательный участок № 2274
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 (улица Жуковского, 5а)
|улицы:
Степана Разина, Западная, Фронтовая, Тыловая – полностью;
Борцов революции – № 2, 4 и индивидуальные дома полностью;
Пархоменко – № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 150, 152, 158, 160;
Жуковского – № 5, 9, 13, 15, 17, 17а;
Красных Партизан – № 3, 5.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6» Государственного управления федеральной системы исполнения наказаний России по Свердловской области – улица Западная, 3а.
|Избирательный участок № 2275
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 (Черноисточинское шоссе, 13)
|улицы:
Дружинина – № 57;
Черноисточинское шоссе – № 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11.
|Избирательный участок № 2276
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 69 (улица Октябрьский проспект, 16а)
|проспекты:
Октябрьский – № 22;
Уральский – № 58;
улицы:
Тагилстроевская – № 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31.
|Избирательный участок № 2277
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 (Черноисточинское шоссе, 13)
|улицы:
Дружинина – № 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 67/2;
Черноисточинское шоссе – № 1, 3.
|Избирательный участок № 2278
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 (улица Тагилстроевская, 1б)
|проспект Уральский – № 38, 42;
улицы:
Тагилстроевская – № 3, 5.
|Избирательный участок № 2279
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия
(улица Тагилстроевская, 1а)
|проспект Уральский – № 34, 34а, 36;
улицы:
Дружинина – № 41, 43, 45, 47, 51;
Тагилстроевская – № 1.
|Избирательный участок № 2280
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»
(улица Дружинина, 35)
|проспект Уральский – № 32;
улицы:
Дружинина – № 33, 35, 39;
1-ое Фотеево;
2-ое Фотеево;
переулки: Раздольный, Дальний;
Некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО НТМК» сад № 9 «Фотеево».
|Избирательный участок № 2281
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 (Октябрьский проспект, № 16)
|проспект Октябрьский – № 1, 5, 8, 10, 12, 12-А, 14.
|Избирательный участок № 2282
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 (Октябрьский проспект, 16)
|проспект Октябрьский – № 2, 4, 6;
улицы:
Черноисточинское шоссе – № 35, 41, 43, 45.
|Избирательный участок № 2283
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 (улица Тагилстроевская, 1б)
|проспект Уральский – № 46, 48, 50, 54, 56/2;
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В. В. Тетюхина» – Уральский проспект, 55.
|Избирательный участок № 2284
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Энтузиаст»)»
(Уральский проспект, 60а)
|проспекты:
Октябрьский – № 26, 28;
Уральский – № 60, 64.
|Избирательный участок № 2285
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 69 (Октябрьский проспект, 16а)
|улица Черноисточинское шоссе – № 19а, 23, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33.
|Избирательный участок № 2286
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 (улица А. З. Смелянского, 5)
|проспект Уральский – № 70, 74, 78, 89, 91, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113;
улицы:
1 Мая, Андреевская, Белогорская, Васильковая, Верховая, Запрудная 1-я, Запрудная 2-я,
Запрудная 3-я, Кольцевая, Мира, Раздельная, Тупиковая – полностью
Муринская – № 3, 51;
проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Полевой – полностью;
переулки: Сенной, Вешний, Росный, Шлаковый – полностью
|Избирательный участок № 2287
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 (улица А. З. Смелянского, 5)
|улицы:
Захарова – № 7, 8, 9, 11.
Черноисточинское шоссе – № 63, 65, 67, 69,71,73, 75, 77, 80.
|Избирательный участок № 2288
|Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» (улица Красногвардейская, 57а)
|Государственное Автономное Стационарное Учреждение Социального Обслуживания Свердловской Области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»
|Избирательный участок № 2289
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Контакт») (улица Захарова, 1а)
|проспекты:
Октябрьский № 9, 11, 15;
Уральский № 66, 79, 81, 83, 85;
улица:
Захарова № 1, 3, 5.
|Избирательный участок № 2290
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Контакт») (улица Захарова, 1а)
|улицы:
Захарова – № 2, 6, 10, 12;
Черноисточинское шоссе – № 53, 55, 57, 59, 61.
|Избирательный участок № 2632
|Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 (улица А.З. Смелянского, 5)
|улицы:
А. З. Смелянского – № 2, 4;
Булата Окуджавы – № 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Удовенко – № 6, 8, 10, 15.
|Избирательный участок № 648
|Висимо-Уткинская территориальная администрация (поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)
|поселок Висимо-Уткинск;
поселок Таны.
|Избирательный участок № 654
|Уральская территориальная администрация (поселок Уралец, улица Ленина, 10)
|поселок Уралец,
деревня Захаровка.
Центр Уралец Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» – поселок Уралец, улица Ленина, 15.
|Избирательный участок № 681
|Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» Дом культуры села Верхняя Ослянка (село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)
|село Верхняя Ослянка,
деревня Нижняя Ослянка,
деревня Заречная.
|Избирательный участок № 687
|Покровская территориальная администрация (поселок Покровское-1, дом № 98, квартира 2)
|поселок Покровское-1
|Избирательный участок № 690
|Администрация
села Серебрянка (село Серебрянка, улица Уральская, 32); Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Досуговый центр «Урал» Дом культуры села Серебрянка (село Серебрянка, улица Советская, 35)
|село Серебрянка.
|Избирательный участок № 691
|Усть-Уткинская территориальная администрация
(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)
|деревня Усть–Утка,
деревня Баронская,
поселок Ёква,
село Сулём.
|Избирательный участок № 2237
|Административное здание
(поселок Чащино, улица Таежная, 15)
|поселок Чащино,
поселок Антоновский,
поселок Студеный,
поселок Чауж,
поселок Канава,
село Елизаветинское.
Коллективный сад «Росинка», коллективный сад «Шахтостроитель», садовое некоммерческое товарищество № 5 ОАО НТМК, садовое некоммерческое товарищество коллективный сад № 15 ОАО НТМК, садовое некоммерческое товарищество коллективный сад № 15а ОАО НТМК, садовое некоммерческое товарищество № 20 ОАО НТМК.