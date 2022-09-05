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Людей из пожара спас школьник из Екатеринбурга

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
Восьмиклассник из Екатеринбурга спас людей в пожаре в деревне Марийский Усть-Маш. Там подросток проводил отдых на каникулах.

Школьник Алексей Николаев увидел, как загорелись пять домов. Тогда он решил, что будет носить воду из реки, чтобы тушить его, пишет Ural Mash.

По словам мальчика, он бегал к реке вместе с сестрой и тушил пламя. 

Вроде провода замкнули и сухая трава загорелась, и все ветром понесло к соседним домам, - рассказал восьмиклассник.

Носить воду из реки тинейджер продолжил до приезда спасателей, а после их прибытия оказывал им помощь. Помощь мальчика оценили и 1 сентября его наградили.

Выяснилось, что в семье школьника есть профессиональные огнеборцы — отец и дядя. 

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Спасатели#Огонь#Елена Озерова
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