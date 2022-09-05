Людей из пожара спас школьник из Екатеринбурга

Школьник Алексей Николаев увидел, как загорелись пять домов. Тогда он решил, что будет носить воду из реки, чтобы тушить его, пишет Ural Mash.
По словам мальчика, он бегал к реке вместе с сестрой и тушил пламя.
Вроде провода замкнули и сухая трава загорелась, и все ветром понесло к соседним домам, - рассказал восьмиклассник.
Носить воду из реки тинейджер продолжил до приезда спасателей, а после их прибытия оказывал им помощь. Помощь мальчика оценили и 1 сентября его наградили.
Выяснилось, что в семье школьника есть профессиональные огнеборцы — отец и дядя.