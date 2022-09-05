Люди пожаловались на полчища крыс во дворе жилого дома в Нижнем Тагиле

Тагильчане жалуются на то, что крыс развелось много — целые стаи. Они крупные, некоторые особи достигают размеров котёнка. Автор публикации говорит о том, что не знает, в какую инстанцию обращаться за помощью, и ей страшно, что животные станут переносчиками каких-либо заболеваний.