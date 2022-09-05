Люди пожаловались на полчища крыс во дворе жилого дома в Нижнем Тагиле

На вредителей пожаловались жильцы дома. Животные разгуливают среди белого дня на площади дворовой территории. Грызуны сидят на крыльце подъезда, рыскают на клумбах.
Тагильчане жалуются на то, что крыс развелось много — целые стаи. Они крупные, некоторые особи достигают размеров котёнка. Автор публикации говорит о том, что не знает, в какую инстанцию обращаться за помощью, и ей страшно, что животные станут переносчиками каких-либо заболеваний.
Видеозапись с крысами Ольга опубликовала в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». В комментариях люди пожаловались на аналогичную проблему в других районах города.
Вагонка вся в крысах и все это начинается от ТЦ «Реал», там вообще размером с ондатр бегают, там норы прям под домами, — пишет Дарья К.