TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина с ножами напугал соседей на Уктусе в Екатеринбурге

Сегодня, 10:20
Утром 5 сентября жители дома на улице Рощинская, 28 в Екатеринбурге пробудились из-за криков «Помогите! Убивают». Жильцов напугал мужчина с ножами.

По словам очевидцев, неизвестный гражданин с ножами бегал по подъезду, после чего вышел на улицу и кидался под автомобили, пишет «Инцидент Екатеринбург».

По словам местной жительницы, они вызвали правоохранителей, но на момент их приезда незнакомец уже убежал. Местные отмечают, что никто не пострадал, а мужчина, вероятно, находился «под чем-то». 

На кадрах с места ЧП видно, как уборщица, подметая на входе в дом, видит мужчину с ножом и начинает убегать, но злоумышленник гонится за ней.

В полиции отметили, что проводят проверку по данному факту.

Читайте также:
Мужчина напал на суши-бар в ЕкатеринбургеПродавщица мороженого напала на ребенка с аутизмом на набережной в Нижнем Новгороде
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Нож#Нападение#Подъезд#Дом
Подпишитесь
Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны
2 сентября, 17:24
37 деревьев будут спилены у школы № 33 в Нижнем Тагиле
3 сентября, 16:48
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Сегодня, 11:19
Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:24
Семейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
На глазах очевидцев семейная пара из Нижнего Тагила утащила плитку, нужную для ремонта Ленинградского проспекта, в свою машину. Инцидент случился 4 сентября, около 19:45.
Сегодня, 10:21
Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде
Расписание предстоящих отключений электричества для проведения работ в сетях АО «Облкоммунэнерго» (филиал «Тагилэнергосети») опубликовала администрация Нижнего Тагила.
Вчера, 13:08