Мужчина с ножами напугал соседей на Уктусе в Екатеринбурге

По словам очевидцев, неизвестный гражданин с ножами бегал по подъезду, после чего вышел на улицу и кидался под автомобили, пишет «Инцидент Екатеринбург».
По словам местной жительницы, они вызвали правоохранителей, но на момент их приезда незнакомец уже убежал. Местные отмечают, что никто не пострадал, а мужчина, вероятно, находился «под чем-то».
На кадрах с места ЧП видно, как уборщица, подметая на входе в дом, видит мужчину с ножом и начинает убегать, но злоумышленник гонится за ней.
В полиции отметили, что проводят проверку по данному факту.