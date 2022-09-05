На ВЭФ провели II Международный форум по сохранению тигра

В видеообращении к участникам мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул: в мире с 2010 года общее количество этих исключительной красоты хищников увеличилось на 40%. Об этом пишет издание interfax.ru. «Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750», — сообщил глава государства. Путин назвал это результатом системных мер, принятых на уровне государства. Однако, в первую очередь, это зримая реализация слаженной, упорной работы отечественных ученых, энтузиастов и организации по охране природы, сказал российский президент.
Форум прошел с участием профильных министров из государств ареала обитания тигра. В профессиональном диалоге между экспертами, экологами и учеными были затронуты результаты реализации 12-летней программы по сохранению амурского тигра, намечены новые ориентиры. Кроме того, стороны поговорили о механизмах регуляции обмена информацией на постоянной основе и эффективной международной координации действий.
В ходе своего выступления Константин Чуйченко, министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр», подчеркнул: в течение последних 10 лет в России количество убитых браконьерами амурских тигров снизилось втрое. К таким результатам, считает он, удалось прийти за счет внесенных изменений в законодательство РФ.
По мнению главы Минприроды РФ Александра Козлова, внедрение 7 государствами (Бутан, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Непал и Россия) программы пространственного мониторинга SMART способствовало налаживанию отношений между правоохранительными органами стран. Это помогло не только сохранить, но и увеличить популяцию тигров.
На форуме министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алией Шалабековой было подписано соглашение о реинтродукции тигра на территории Казахстана. С этой целью в республике сформировали особо охраняемую природную территорию в районе озера Балхаш. В первом поколении популяции будут амурские тигры — их могут привезти из Приморья.