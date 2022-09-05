На ВЭФ провели II Международный форум по сохранению тигра

В видеообращении к участникам мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул: в мире с 2010 года общее количество этих исключительной красоты хищников увеличилось на 40%. Об этом пишет издание interfax.ru. «Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750», — сообщил глава государства. Путин назвал это результатом системных мер, принятых на уровне государства. Однако, в первую очередь, это зримая реализация слаженной, упорной работы отечественных ученых, энтузиастов и организации по охране природы, сказал российский президент.