Неделя в Нижнем Тагиле будет пасмурной и дождливой

Начиная с понедельника, 5 сентября, в Нижнем Тагиле ожидается стандартная для начала осени погода. Днем 5 сентября будет до +13 градусов тепла. К ночи похолодает до +9 градусов, это следует из данных сайта Гисметео.
Во вторник, 6 сентября, ожидается до +12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют, зато будет пасмурно.
В среду, 7 сентября, в Нижнем Тагиле будет пасмурно и до +10 градусов. В четверг, 8 сентября, ожидается аналогичная погода, при этом вечером могут начаться дожди.
В пятницу, весь день и дочь ожидаются осадки и до +10 градусов тепла. В субботу и воскресенье, 9-10 сентября, ожидается до +9 градусов тепла и небольшие осадки.