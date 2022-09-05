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Неделя в Нижнем Тагиле будет пасмурной и дождливой

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
Дождливая и пасмурная погода ожидается в Нижнем Тагиле на протяжении всей рабочей недели.

Начиная с понедельника, 5 сентября, в Нижнем Тагиле ожидается стандартная для начала осени погода. Днем 5 сентября будет до +13 градусов тепла. К ночи похолодает до +9 градусов, это следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник, 6 сентября, ожидается до +12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют, зато будет пасмурно.

В среду, 7 сентября, в Нижнем Тагиле будет пасмурно и до +10 градусов. В четверг, 8 сентября, ожидается аналогичная погода, при этом вечером могут начаться дожди.

В пятницу, весь день и дочь ожидаются осадки и до +10 градусов тепла. В субботу и воскресенье, 9-10 сентября, ожидается до +9 градусов тепла и небольшие осадки.

#Елена Озерова#Погода#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Дожди#Эксклюзив
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