Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле

Об инциденте рассказала в социальных сетях, предположительно, сама пострадавшая. Она прикрепила скриншот, сделанный на онлайн-сервисе картографической компании. Татьяна Пестрикова написала, что посетила фаст-фуд 28 августа и осталась недовольна качеством еды. Свой отзыв она оставила в 2GIS.
Я написала отзыв, Что меня удивило, это ответ заведения. Ребят, у вас все нормально? Как себя чувствуете? Адекватно? Как-так можно отвратительно относится к людям? — возмутилась Татьяна в сообществе «Черный список Тагила».
И действительно, в прикрепленном скриншоте видно, как в ответ на сообщение клиента пользовательнице с ником Валентинки Ивановна с подтвержденного аккаунта компании поступает ответ в некорректной форме.
В разговоре администратор заведения подтвердил редакции TagilCity.ru, что о проблеме бургерная знает.
Это сделали не мы. Так мы с клиентами не разговариваем. Вопрос решается, — рассказал собеседник.
Представитель кафе предполагает, что ответить мог бывший партнер компании. Он занимался регистрацией аккаунтов фирмы на сервисах. Администратор рассказал, что напарнику был задан соответствующий вопрос, но он опроверг причастность к случившемуся.
Это неподтвержденная информация. Вопрос решается с сервисом 2GIS.
На страничке «B & S, бургерная» на сайте онлайн-карты присутствует отзыв клиента, о котором идёт речь, однако ответ компании удалён, а сам текст находится в разделе «Неподтвержденные отзывы» и не влияет на рейтинг компании.
Размещенный в сообществе «Черный список Тагила» пост вызвал шквал негатива.
Отзыв по факту еды, ответ — подростка, с половым созреванием или крик бомжа, из подвала. Ну никак не предпринимателя, оказывающего услуги по питанию, — подытожил Семён С. в ответ на комментарий о несостоятельности отзыва.