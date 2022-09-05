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«Новую газету» лишил лицензии Басманный суд Москвы

Сегодня, 18:32
Фото: 1MI
Издание «Новая газета», работавшее с 1993 года, лишено лицензии по решению Басманного суда Москвы. С иском обратился Роскомнадзор.

Иск Роскомнадзор объяснял тем, что редакция в установленные сроки не предоставила устав. Также издание обвинили в том, что журналисты упоминали иностранных агентов без маркировки.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов собирается обжаловать решение суда. По его словам, оно «ничтожное и заказное». Он заявил, что все необходимые документы были поданы в положенные сроки.

За время работы издания погибли шесть сотрудников, в том числе журналистка Анна Политковская, которую застрелили в подъезде дома в 2006 году, пишет РБК.

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