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Новую котельную планируется обустроить в тагильском санатории «Руш»

Сегодня, 17:58
Фото: 1MI
О проблемах с запчастями для котельной в санатории «Руш» Нижнего Тагила заявила главврач Нина Волкова. Глава города Владислав Пинаев сказал на совещании, что нужно обустроить новый котел.

Главврач пояснила на заседании гордумы по подготовке к отопительному сезону, что санаторий готов к зиме.

У нас остается одна проблема — нет запчастей для котельной. Мы пытаемся решить вопрос, но что делать, если возникнут непредвиденные ситуации? — сказала Нина Волкова.

Владислав Пинаев предложил на 2023 год запроектировать, а в 2024 году поставить новый котел для отопления.

Участок у нас есть. В следующем году попросим у области деньги на проектирование, а потом построим новую котельную. Надо договариваться с губернатором Евгением Куйвашевым, — заключил глава Нижнего Тагила.
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Котельная#Отопление#Санаторий#Совещание
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