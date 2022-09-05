Новую котельную планируется обустроить в тагильском санатории «Руш»

Главврач пояснила на заседании гордумы по подготовке к отопительному сезону, что санаторий готов к зиме.
У нас остается одна проблема — нет запчастей для котельной. Мы пытаемся решить вопрос, но что делать, если возникнут непредвиденные ситуации? — сказала Нина Волкова.
Владислав Пинаев предложил на 2023 год запроектировать, а в 2024 году поставить новый котел для отопления.
Участок у нас есть. В следующем году попросим у области деньги на проектирование, а потом построим новую котельную. Надо договариваться с губернатором Евгением Куйвашевым, — заключил глава Нижнего Тагила.