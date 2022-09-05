Новую котельную планируется обустроить в тагильском санатории «Руш»

О проблемах с запчастями для котельной в санатории «Руш» Нижнего Тагила заявила главврач Нина Волкова. Глава города Владислав Пинаев сказал на совещании, что нужно обустроить новый котел.

Главврач пояснила на заседании гордумы по подготовке к отопительному сезону, что санаторий готов к зиме. У нас остается одна проблема — нет запчастей для котельной. Мы пытаемся решить вопрос, но что делать, если возникнут непредвиденные ситуации? — сказала Нина Волкова. Владислав Пинаев предложил на 2023 год запроектировать, а в 2024 году поставить новый котел для отопления. Участок у нас есть. В следующем году попросим у области деньги на проектирование, а потом построим новую котельную. Надо договариваться с губернатором Евгением Куйвашевым, — заключил глава Нижнего Тагила. 15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Читайте также: Школы и садики Нижнего Тагила готовы к отопительному сезону на 100% Контроль над строительством котельной в Новоасбесте подешевел в шесть раз