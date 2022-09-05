Открылась самая большая скейт-площадка Нижнего Тагила

По итогам первого этапа среди начинающих спортсменов лучшими оказались Егор Топорков из Нижней Салды, Семен Жуков из Екатеринбурга и Михали Хаматдинов из Среднеуральска. В профессиональной группе все места заняли спортсмены из Нижнего Тагила: Матвей Шарыгин, Михаил Зубарев и Данил Фоминых.