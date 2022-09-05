TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Открылась самая большая скейт-площадка Нижнего Тагила

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
Состоялось открытие площадки в скейт-парке Дзержинского района Нижнего Тагила.

В лесопарковой зоне «Пихтовые горы» прошло открытие самой большой скейт-площадки Нижнего Тагила (1000 м), сообщает пресс-служба администрации города.

Площадку первыми испробовали спортсмены разного уровня из Нижнего Тагила, а также всего региона и разных городов страны.

Первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин поздравил участников и гостей с открытием площадки.

Скейт-площадка уже стала центром притяжения для начинающих спортсменов и любителей экстрима. Скоро мы откроем еще одну площадку уже в парке Металлургов, и я надеюсь, что на территории города регулярно будут проходить соревнования самого высокого уровня, - сказал Вячеслав Горячкин.

На мероприятии состоялись и соревнования. 35 спортсменов выступили в дисциплине «BMX фристайл парк». Всего было две категории: любители и профессионалы. Несколько часов велосипедисты удивляли зрителей сложными трюками.

По итогам первого этапа среди начинающих спортсменов лучшими оказались Егор Топорков из Нижней Салды, Семен Жуков из Екатеринбурга и Михали Хаматдинов из Среднеуральска. В профессиональной группе все места заняли спортсмены из Нижнего Тагила: Матвей Шарыгин, Михаил Зубарев и Данил Фоминых.

9 сентября состоится второй этап Кубка города «Тагильский экстрим». Он пройдет на скейт-площадке в парке Металлургов.

#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Скейт-площадка#Велосипед#Соревнования#Открытие
Подпишитесь
Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны
2 сентября, 17:24
37 деревьев будут спилены у школы № 33 в Нижнем Тагиле
3 сентября, 16:48
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Сегодня, 11:19
Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:24
Семейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
На глазах очевидцев семейная пара из Нижнего Тагила утащила плитку, нужную для ремонта Ленинградского проспекта, в свою машину. Инцидент случился 4 сентября, около 19:45.
Сегодня, 10:21
Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде
Расписание предстоящих отключений электричества для проведения работ в сетях АО «Облкоммунэнерго» (филиал «Тагилэнергосети») опубликовала администрация Нижнего Тагила.
Вчера, 13:08