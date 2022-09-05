Открылась самая большая скейт-площадка Нижнего Тагила

В лесопарковой зоне «Пихтовые горы» прошло открытие самой большой скейт-площадки Нижнего Тагила (1000 м), сообщает пресс-служба администрации города.
Площадку первыми испробовали спортсмены разного уровня из Нижнего Тагила, а также всего региона и разных городов страны.
Первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин поздравил участников и гостей с открытием площадки.
Скейт-площадка уже стала центром притяжения для начинающих спортсменов и любителей экстрима. Скоро мы откроем еще одну площадку уже в парке Металлургов, и я надеюсь, что на территории города регулярно будут проходить соревнования самого высокого уровня, - сказал Вячеслав Горячкин.
На мероприятии состоялись и соревнования. 35 спортсменов выступили в дисциплине «BMX фристайл парк». Всего было две категории: любители и профессионалы. Несколько часов велосипедисты удивляли зрителей сложными трюками.
По итогам первого этапа среди начинающих спортсменов лучшими оказались Егор Топорков из Нижней Салды, Семен Жуков из Екатеринбурга и Михали Хаматдинов из Среднеуральска. В профессиональной группе все места заняли спортсмены из Нижнего Тагила: Матвей Шарыгин, Михаил Зубарев и Данил Фоминых.
9 сентября состоится второй этап Кубка города «Тагильский экстрим». Он пройдет на скейт-площадке в парке Металлургов.