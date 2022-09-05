Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле

В период с 19 по 21 августа этого года гаражный кооператив «Зенит» проводил уборку территории, прилегающей к зданию на улице Тельмана, 29. Во время проведения работ участники вырубили около десяти молодых деревьев у забора парковки, сообщил редакции TagilCity.ru бывший председатель ГСПК «Зенит» Павел Юлаев.
Экс-руководителя возмутило, что действующий председатель гаражного кооператива Андрей Макаров дал указание срубить деревья без разрешительных документов. Работы, по мнению Юлаева, были не только незаконны, но и губительны для экологии района.
Деревья делали площадку автостоянки тенистой и красивой, поглощали вредные атмосферные и техногенные осадки и шумы от множества автомобилей, — отметил Павел Юлаев.
Андрей Макаров не согласен с обвинениями своего оппонента. Действующий председатель настаивает, что посадки находились на участке, принадлежащей гаражному кооперативу. Также, по словам руководителя, деревья препятствуют соблюдению правил противопожарной безопасности.
Там не деревья, а кусты. Мы просто приводили территорию в порядок. Скосили траву и убрали кусты. По правилам противопожарной безопасности это требуется. Разрешение от администрации не получали, — прокомментировал в беседе с редакцией TagilCity.ru Андрей Макаров.
В Министерстве природных ресурсов и экологии региона на запрос Юлаева подтвердили, что арендодателем земли, на которой срубили молодые деревья, является администрация Нижнего Тагила. Соответственно, без разрешения собственника ликвидировать их запрещено.
Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти насаждения расположены. Обязанности по содержанию и сохранности земельных насаждений осуществляются собственниками земельных участков, — следует из ответа Минприроды.
Экс-председатель Павел Юлаев намерен добиться признания действий кооператива незаконными. А действующий руководитель уверен, что Юлаев в данной истории преследует личный мотив.
Андрей Макаров стал председателем после того, как пайщики «Зенита» инициировали увольнение Юлаева. Собственники гаражных боксов подозревали прежнего руководителя в незаконном выводе средств. По их словам, в расходах указано списание более 340 тысяч рублей на обеды председателя, 120 тысяч рублей — на покупку служебного автомобиля. Уголовные дела в отношении Павла Юлаева прекращали, но собственники продолжали обращаться в надзорные органы.
Покинул свой пост Павел Юлаев в июле этого года и, по словам Макарова, препятствует работе действующего руководства.
Он не передал документы, ключи. Мы уже его на заседания приглашаем, но он же не приходит, — говорит председатель ГСПК «Зенит».