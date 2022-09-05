Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле

Андрей Макаров стал председателем после того, как пайщики «Зенита» инициировали увольнение Юлаева. Собственники гаражных боксов подозревали прежнего руководителя в незаконном выводе средств. По их словам, в расходах указано списание более 340 тысяч рублей на обеды председателя, 120 тысяч рублей — на покупку служебного автомобиля. Уголовные дела в отношении Павла Юлаева прекращали, но собственники продолжали обращаться в надзорные органы.