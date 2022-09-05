TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пермяк пробежал 350 км до Екатеринбурга за 8 дней

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
Спортсмен из Перми за 8 дней пробежал 350 км до Екатеринбурга. Мужчину прозвали Форрестом Гампом, так как он уже больше семи лет участвует в марафонах на большие дистанции.

Для спортивных путешествий по России свой маршрут спортсмен продумывает Егор заблаговременно, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ежедневно мужчина пробегал по 40-60 километров. Свой забег он начинал ранним утром и заканчивал в обеденное время. Вторую половину дня он отдыхал в отелях около дорог.

Из Перми в Екатеринбург ведет федеральная трасса E-22. По ней я и бежал, - сказал пермяк.

Мужчина отметил, что цель, которую он достиг, была непростой. Его организм выдержал серьезные нагрузки. Несмотря на погодные условия, у мужчины не было с собой ни зонта, ни теплых вещей.

Бежал в футболке и шортах. Вес в таком деле решает. Чтобы бежать было легче, был налегке, - сказал Егор.
#Елена Озерова#Спорт#Новости УрФО#Бег#Трасса#Спортсмен#Пермь#Екатеринбург - Пермь
Подпишитесь
Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны
2 сентября, 17:24
37 деревьев будут спилены у школы № 33 в Нижнем Тагиле
3 сентября, 16:48
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Сегодня, 11:19
Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:24
Семейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
На глазах очевидцев семейная пара из Нижнего Тагила утащила плитку, нужную для ремонта Ленинградского проспекта, в свою машину. Инцидент случился 4 сентября, около 19:45.
Сегодня, 10:21
Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде
Расписание предстоящих отключений электричества для проведения работ в сетях АО «Облкоммунэнерго» (филиал «Тагилэнергосети») опубликовала администрация Нижнего Тагила.
Вчера, 13:08