Пермяк пробежал 350 км до Екатеринбурга за 8 дней

Для спортивных путешествий по России свой маршрут спортсмен продумывает Егор заблаговременно, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ежедневно мужчина пробегал по 40-60 километров. Свой забег он начинал ранним утром и заканчивал в обеденное время. Вторую половину дня он отдыхал в отелях около дорог.
Из Перми в Екатеринбург ведет федеральная трасса E-22. По ней я и бежал, - сказал пермяк.
Мужчина отметил, что цель, которую он достиг, была непростой. Его организм выдержал серьезные нагрузки. Несмотря на погодные условия, у мужчины не было с собой ни зонта, ни теплых вещей.
Бежал в футболке и шортах. Вес в таком деле решает. Чтобы бежать было легче, был налегке, - сказал Егор.