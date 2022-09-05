Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила

В родительских чатах родителей Нижнего Тагила сообщают, что по понедельникам в некоторых школах перед уроками будут проводиться специальные линейки, а в других — чествовать флаг России и включать гимн страны будут в классах.
К детям предъявляются особые требования: во время выноса флага и исполнения гимна нужно вести себя подобающе. Нельзя разговаривать, вертеться и нужно отключить звук у телефона, — рассказала редакции TagilCity.ru мама учащегося одной из тагильских школ.
Она пояснила, что первым уроком у всех классов по понедельникам будет классный час, на нем будут проходить «Разговоры о важном». Детям о патриотизме и любви к Родине расскажут учителя, а также приходящие специалисты.