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Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила

Сегодня, 16:55
Фото: 1MI
Торжественные линейки, посвященные патриотическому воспитанию детей, начали проходить в школах Нижнего Тагила с 5 сентября. Они будут проводиться еженедельно по понедельникам.

В родительских чатах родителей Нижнего Тагила сообщают, что по понедельникам в некоторых школах перед уроками будут проводиться специальные линейки, а в других — чествовать флаг России и включать гимн страны будут в классах.

К детям предъявляются особые требования: во время выноса флага и исполнения гимна нужно вести себя подобающе. Нельзя разговаривать, вертеться и нужно отключить звук у телефона, — рассказала редакции TagilCity.ru мама учащегося одной из тагильских школ.

Она пояснила, что первым уроком у всех классов по понедельникам будет классный час, на нем будут проходить «Разговоры о важном». Детям о патриотизме и любви к Родине расскажут учителя, а также приходящие специалисты.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество#Школа#Россия#Гимн#Флаг
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