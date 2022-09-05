Под Екатеринбургом мать напавшего на девочку с ножом заявила о буллинге в школе

Мама тинейджера винит в случившемся одноклассников сына, которые якобы долгое время насмехались над ним. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Инсайдер сообщил, что женщина, общаясь с правоохранителями, настаивает, что мальчика «довели». Источник близкий к школьному окружению подростка сообщил, что мальчик вел себя тихо и спокойно. 1 сентября он пришел на линейку, погулял с другом и сходил в гости к бабушке.
Напомним, 15-летний мальчик напал на ровесницу на улице 1 сентября. Девочку госпитализировали. До инцидента тинейджеры не были знакомы, как рассказала сама девочка, когда пришла в чувства.