Под Екатеринбургом мать напавшего на девочку с ножом заявила о буллинге в школе

Инсайдер сообщил, что женщина, общаясь с правоохранителями, настаивает, что мальчика «довели». Источник близкий к школьному окружению подростка сообщил, что мальчик вел себя тихо и спокойно. 1 сентября он пришел на линейку, погулял с другом и сходил в гости к бабушке.