Пропавшая семья в лесу в Полевском найдена

Семью, которая пошла в лес за грибами и больше не выходила на связь, нашли. Мать, отец и их дочь-диабетик выжили в лесу под Полевском.

Спасателям удалось разыскать потерявшуюся в лесу семью. Ранее в ориентировке от спасателей указывалось, что ребенок нуждается в медпомощи. Выяснилось, что 11-летняя девочка является диабетиком, она находилась в лесу сутки без жизненно необходимых лекарств. Спасатели дали ей таблетку инсулина, сообщает Е1. Поиски стали успешными благодаря тому, что полицейские Полевского установили примерный квадрат, где находится семья, и выехали к ним на квадроциклах. Ранее потерянные смогли передать спасателям сигнал об их примерном местоположении. Напомним, семья потерялась в лесу сутки назад. Вечером 4 сентября о пропаже сообщила знакомая семьи. Семья с ребенком из Полевского ушла в лес и не вернулась Узнать подробнее