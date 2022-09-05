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Пропавшая семья в лесу в Полевском найдена

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
Семью, которая пошла в лес за грибами и больше не выходила на связь, нашли. Мать, отец и их дочь-диабетик выжили в лесу под Полевском.

Спасателям удалось разыскать потерявшуюся в лесу семью. Ранее в ориентировке от спасателей указывалось, что ребенок нуждается в медпомощи.

Выяснилось, что 11-летняя девочка является диабетиком, она находилась в лесу сутки без жизненно необходимых лекарств. Спасатели дали ей таблетку инсулина, сообщает Е1.

Поиски стали успешными благодаря тому, что полицейские Полевского установили примерный квадрат, где находится семья, и выехали к ним на квадроциклах. Ранее потерянные смогли передать спасателям сигнал об их примерном местоположении.

Напомним, семья потерялась в лесу сутки назад. Вечером 4 сентября о пропаже сообщила знакомая семьи.

Семья с ребенком из Полевского ушла в лес и не вернулась
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Лес#Семья#Найдены
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