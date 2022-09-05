Семья с ребенком из Полевского ушла в лес и не вернулась

Пропала 44-летняя Марина, 42-летний Денис и 11-летняя Ульяна. В ориентировке указано, что ребенок нуждается в помощи медиков.
Глава региональной пресс-службы МВД МВД Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург» информацию о поисках. О пропаже в полиции стало известно примерно в 21.30.
За грибами семья пошла из коллективного сада Рябинушка. Все их телефоны теперь вне зоны действия сети. Ищут пропавших около 25 представителей правоохранительных органов и МЧС, также задействованы волонтеры и поисковые собаки.
Розыскную группу планируют увеличить. У спасателей утром 5 сентября появились примерные координаты пропавших – они сумели выйти на связь и передать их.