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Школы и садики Нижнего Тагила готовы к отопительному сезону на 100%

Сегодня, 16:18
Фото: 1MI
249 зданий школ и детских садов Нижнего Тагила полностью готовы к отопительному сезону.

Все 249 зданий организаций, подведомственных Управлению образования Нижнего Тагила, готовы к отопительному сезону.

Все необходимые работы по подготовке тепловых узлов проведены. Акты готовности подписаны по всем зданиям, — рассказала на совещании начальник управления образования Татьяна Удинцева.

График по подготовке к отопительному сезону в школах и детских садах Нижнего Тагила был согласован на 2022 год заранее. Плановые ремонты были выполнены на 50 объектах, текущие ремонты — на 142, еще 23 будут обследованы до конца 2022 года.

На следующей неделе будут проведены совещания с диспетчерами и аварийными бригадами для того, чтобы обговорить все вопросы, касающиеся работы образовательных учреждений в зимних условиях, — пояснил директор МКУ «Центр обслуживания зданий и помещений» Петр Роговой.
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Отопление#Школы#Садики#Отопительный сезон
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