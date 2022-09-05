Школы и садики Нижнего Тагила готовы к отопительному сезону на 100%

Все 249 зданий организаций, подведомственных Управлению образования Нижнего Тагила, готовы к отопительному сезону.
Все необходимые работы по подготовке тепловых узлов проведены. Акты готовности подписаны по всем зданиям, — рассказала на совещании начальник управления образования Татьяна Удинцева.
График по подготовке к отопительному сезону в школах и детских садах Нижнего Тагила был согласован на 2022 год заранее. Плановые ремонты были выполнены на 50 объектах, текущие ремонты — на 142, еще 23 будут обследованы до конца 2022 года.
На следующей неделе будут проведены совещания с диспетчерами и аварийными бригадами для того, чтобы обговорить все вопросы, касающиеся работы образовательных учреждений в зимних условиях, — пояснил директор МКУ «Центр обслуживания зданий и помещений» Петр Роговой.