Соседка рассказала о матери сгоревшего в пожаре 3-летнего ребенка под Нижним Тагилом

Женщина, по словам соседки, уже отказывалась от ребенка после родов. Она отметила, что после случившегося матери лучше не появляться в поселке. На данный момент о женщине ничего не слышно.
Соседка рассказывает, что молодые люди выбили двери в дом. Они увидели, что мать вместе с ребенком спала на диване. Потом, по словам женщины, мама придумала версию, что ее закрыли с улицы и она не смогла выйти.
Из-за этого все и озлобились. Парень взял ребенка и вынес на улицу, тут же женщина сразу стала делать ему искусственное дыхание. Малыш был еще жив, изо рта у него шел дым. Детей у этой женщины опека должна была изъять еще в августе, — пишет Е1 со ссылкой на жительницу поселка.
Она добавила, что после родов мама отдавала ребенка в дом малютки, но позднее забрала. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что в семье воспитывается еще двое детей. Вечером 4 августа, когда произошел пожар, они были у отца.
Кроме того, их мать была привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Также известно, что она злоупотребляет алкоголем. В момент происшествия в доме находился еще и сожитель женщины. Он не пострадал, как и сама мама детей.