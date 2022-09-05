Супруга губернатора Ивановской области показала рост дохода на 44 млн рублей

В мае были опубликованы декларации руководителей Ивановской области и их жен, пишет newsnn.ru. Станислав Воскресенский, возглавляющий регион, задекларировал 1,66 млн рублей, или 138 тыс. рублей ежемесячно. Что касается его жены, она разбогатела сразу на 44 млн рублей. Такой доход Светлана получила за счет того, что продала товарный знак калининградского фестиваля фильмов-короткометражек “Короче”.
В 2013 году в Калининграде появился фестиваль короткого метра. Тогда Станислав Воскресенский в возрасте 37 лет приехал из российской столицы в самый западный регион РФ. В Москве он занимал должность заместителя министра экономразвития. После переезда Воскресенский был назначен на пост заместителя полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу – куратора Калининградской области.
Изначально не разглашалось, что Воскресенский является организатором и вдохновителем фестиваля. Президентом значился известный кинопродюсер и соратник Балабанова Сергей Сельянов. Информации о том, как финансировался фестиваль, нет. Однако журналисты полагают, что финансирование было убыточным.
Проработав в полпредства в два года, Воскресенский вернулся в российскую столицу, где снова занял прежнюю должность заместителя министра экономического развития. Однако продолжил опекать фестиваль в Калининграде и регулярно на нем бывал. В 2017 году его назначили губернатором Ивановской области, а фестиваль короткого метра продолжил существовать.
Что касается Светланы, на первом фестивале в Калининграде она значилась в СМИ как продюсер. Но сложно понять, чем же еще, кроме фестиваля, она занималась. В декларациях указано то всего 700 тыс., то 1,5 млн рублей.
О выходе Воскресенского и Дрыги из фестиваля “Короче” стало известно 21 апреля прошлого года. Тогда Артем Рыжков, программный директор фестиваля, рассказал, что эксклюзивные права на проведение фестиваля столичной компании Red Carpet Studio передали идейные вдохновители, актриса Светлана Дрыга и ее муж, Станислав Воскресенский, председатель попечительского совета, губернатор Ивановской области. Условия сделки не раскрывались. Причиной передачи эксклюзивных прав называли нехватку времени у Воскресенского и Дрыги для организации фестиваля.
При этом Светлана Дрыга передала товарный знак кинофестиваля “Короче” ООО “Студии Ред Карпет”, которым владеет Антон Калинкин, только 9 июня прошлого года. Однако ни он, ни кто-либо из его продюсеров не пояснил, для чего этот специфический проект, как его будут развивать, а главное, зачем за него платить целых 44 млн рублей.
И вопрос не представлял бы никакого общественного интереса, если бы речь не шла о семье крупного госдеятеля, дважды заместителя министра, замполпреда и губернатора Ивановской области.