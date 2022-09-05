Супруга губернатора Ивановской области показала рост дохода на 44 млн рублей

При этом Светлана Дрыга передала товарный знак кинофестиваля “Короче” ООО “Студии Ред Карпет”, которым владеет Антон Калинкин, только 9 июня прошлого года. Однако ни он, ни кто-либо из его продюсеров не пояснил, для чего этот специфический проект, как его будут развивать, а главное, зачем за него платить целых 44 млн рублей.