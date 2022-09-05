Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом

Одним из тагильчан, который рассказал о своей проблеме с помощью отзыва на Яндексе, стал Виктор Ковин. Он поделился, что даже после закрытия лимитов по кредиткам с него продолжают списывать средства за их обслуживание:
Еще во время ковида закрыли все лимиты по кредитным картам, долгов не было. Но они до сих пор списывают комиссию по картам. То есть и пользоваться не дают, и деньги за обслуживание карт списывают, которые не работают, — жалуется тагильчанин Виктор Ковин на «Альфа-банк».
Редакция TagilCity.ru отправила запрос в пресс-службу «Альфа-банка», чтобы узнать, с чем могут быть связаны комиссии по подобным картам. На момент публикации ответ не поступил.
Примечательно, что начисляться платежи за пользование кредитной картой начинают с момента активации — как только человек задал пин-код. Даже если после этого карту не начать использовать — не снимать средства и не вносить их, то она все равно считается использованной. Защитой от платежей по карте будет считаться, если карта лежит в запечатанном конверте и ей не присваивали пин-код.
С подобными ситуациями сталкиваются пользователи регулярно: отзывы в сети о кредитках «Альфа-банка» мы обнаружили не только на Яндексе, но и на сайте Banki.ru. Так, 29 августа 2022 года женщина рассказала, что вовсе не пользовалась кредиткой, однако с нее начались списываться средства:
Сначала произошло списание основного долга на 61 копейку (откуда основной долг на данную сумму образовался — непонятно), далее сразу списали комиссию за обслуживание карты за год вперед, ну и далее пошли ежемесячные списания комиссий за организацию страхования. Но самое неприятное — это то, что после списания банковских комиссий (при условии, что картой я не пользовалась), начался срок беспроцентного периода… какой-то абсурд! Выходит, что картой и ее льготным периодом я воспользоваться так и не успела, зато банк списать непонятные комиссии и вогнать меня в долги — успел прежде всего!
В результате «Альфа-банк» проверил это обращение и сообщил, что с клиенткой связались по телефону, а после ей вернули удержанную комиссию и закрыли карту.
«Альфа-банк» работает в России 1998 года, сейчас у него порядка 50 филиалов по всей стране. Уставный капитал этого банка — 59,5 млрд рублей, активы-нетто банка на конец 2021 года превышают 5,9 трлн рублей.
Доля в 99,9% находится под управлением «АБ холдинг», он управляется офшорной компанией ABH Holdings S.A. Фирма располагается на Кипре, как и ее дочернее предприятие, Alfa Capital Holdings. У компании всего два акционера, причем контрольным пакетом (97,4%) владеет ABH Holdings S.A. Среди крупных акционеров этого оффшора миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и другие бизнесмены.
После начала СВО в Украине российские банки стали попадать под американские санкции, не избежал этой участи и «Альфа-банк». Другими компаниями с заблокированными активами в США стали ВТБ, «Открытие» и еще ряд банков. Граждане и организации в США не могут теперь иметь счета в российских банках из санкционного списка.
Пострадали от санкций и рядовые пользователи банков: с весны 2022 года им недоступны платежные приложения на смартфонах, совершение покупок на зарубежных сайтах. Брокеры «Альфа-Инвестиций» не могут торговать иностранными ценными бумагами, получать дивиденды и купоны от зарубежных фирм.
Летом текущего года Telegram-канал «Образ будущего» заявил о якобы получении украинского гражданства миллиардерами Фридманом и Авеном, однако компания «Альфа-Групп» официально опровергла факт наличия такого гражданства у этих акционеров. В компании даже озвучили планы по привлечению к ответственности за клевету виновников в распространении этой информации.
Параллельно миллиардеры-лондонцы Фридман и Авен, по данным The Wall Street Journal (WSJ), судятся против введения в отношении них санкций Евросоюзом. А корпоративные права сети заводов по производству минеральной и питьевой воды, которыми владеет Михаил Фридман, попали под арест властей Украины. Размер суммы, попавшей под арест, превышает 1,8 млн долларов, сообщал офис генпрокуратуры Украины.
Около 20 лет назад корпоративный спор «Альфа-банка» и издания «КоммерсантЪ» закончился победой банка в суде: иск с требованием компенсировать убытки из-за публикации в СМИ был удовлетворен. Установлено, что подтвержденные данные в статье привели к оттоку клиентов из «Альфа-банка», — за это СМИ выплатило финансистам 320,5 млн рублей.