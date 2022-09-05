Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом

Примечательно, что начисляться платежи за пользование кредитной картой начинают с момента активации — как только человек задал пин-код. Даже если после этого карту не начать использовать — не снимать средства и не вносить их, то она все равно считается использованной. Защитой от платежей по карте будет считаться, если карта лежит в запечатанном конверте и ей не присваивали пин-код.