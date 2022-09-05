Тагильчанина обвинили в дискредитации, в школах поют гимн, а выбросы становятся чаще

В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий. Их обнаружили в бухгалтерском учете и финансовой отчетности за 2019–2021 годы. В ходе проверки выяснилось, что во время проведения работ по капремонту здания и отделений больницы были внесены платы за отдельные виды работ, не соответствующие договоренностям, прописанным в контрактах.