Тагильчанина обвинили в дискредитации, в школах поют гимн, а выбросы становятся чаще

На списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом жалуются клиенты. Тагильчане обратились в редакцию TagilCity.ru с недовольством допуслуг, которые появляются после подписания документов, «лишние проценты» при расчетах и длительное ожидание поступлений от банков-эквайеров.
Пайщики гаражного кооператива «Зенит» незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле. Вырублено около 10 молодых деревьев. По словам бывшего председателя кооператива, действующий руководитель Андрей Макаров дал указание срубить деревья без разрешительных документов.
Выбросы в тагильский воздух становятся все чаще, ЕВРАЗ НТМК вновь отделался копеечным штрафом, а на Черноисточинском пруду продолжается очистка дна. Об этих и других рассказывается в подборке на TagilCity.ru.
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле. Однако сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий. Их обнаружили в бухгалтерском учете и финансовой отчетности за 2019–2021 годы. В ходе проверки выяснилось, что во время проведения работ по капремонту здания и отделений больницы были внесены платы за отдельные виды работ, не соответствующие договоренностям, прописанным в контрактах.
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила. Торжественные линейки начали проходить с 5 сентября. Они будут проводиться еженедельно по понедельникам.
Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле в сервисе 2GIS. В скриншоте видно, как в ответ на сообщение клиента пользовательнице с ником Валентинки Ивановна с подтвержденного аккаунта компании поступает ответ в некорректной форме.
57-летний тагильчанин Владимир Желиба предстанет перед судом по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. На него заведено административное дело из-за репоста в социальных сетях.