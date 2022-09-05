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Тагильчанина обвинили в дискредитации, в школах поют гимн, а выбросы становятся чаще

Сегодня, 19:38
В школах Нижнего Тагила начали петь гимн и чествовать флаг РФ, а 15 сентября в городе, предположительно, начнется отопительный сезон, который может передвинуться из-за погоды. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 5 сентября.

На списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом жалуются клиенты. Тагильчане обратились в редакцию TagilCity.ru с недовольством допуслуг, которые появляются после подписания документов, «лишние проценты» при расчетах и длительное ожидание поступлений от банков-эквайеров.

Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
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Пайщики гаражного кооператива «Зенит» незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле. Вырублено около 10 молодых деревьев. По словам бывшего председателя кооператива, действующий руководитель Андрей Макаров дал указание срубить деревья без разрешительных документов.

Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
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Выбросы в тагильский воздух становятся все чаще, ЕВРАЗ НТМК вновь отделался копеечным штрафом, а на Черноисточинском пруду продолжается очистка дна. Об этих и других рассказывается в подборке на TagilCity.ru.

Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
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15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле. Однако сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.

15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
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В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий. Их обнаружили в бухгалтерском учете и финансовой отчетности за 2019–2021 годы. В ходе проверки выяснилось, что во время проведения работ по капремонту здания и отделений больницы были внесены платы за отдельные виды работ, не соответствующие договоренностям, прописанным в контрактах.

В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
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Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила. Торжественные линейки начали проходить с 5 сентября. Они будут проводиться еженедельно по понедельникам.

Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
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Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле в сервисе 2GIS. В скриншоте видно, как в ответ на сообщение клиента пользовательнице с ником ​Валентинки Ивановна с подтвержденного аккаунта компании поступает ответ в некорректной форме.

 

Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле
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57-летний тагильчанин Владимир Желиба предстанет перед судом по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. На него заведено административное дело из-за репоста в социальных сетях.

Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
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Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Сегодня, 16:55
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
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Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
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В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
После проведенной проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета Свердловской области горбольнице №1 в Нижнем Тагиле, были найдены нарушения.
Сегодня, 16:42
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:28
Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 20:33