«Тагильский трамвай» попросил мэра города оградить пути бордюрами

Данная проблема наблюдается в городе не первый год. Это приводит к снижению скорости данного вида транспорта, росту числа ДТП и ухудшению состояния дорог, утверждают сотрудники учреждения. Водители трамвая находятся в постоянном напряжении из-за того, что в любой момент перед ними может возникнуть автомобиль, который решил развернуться на рельсах, пишут работники МУПа.