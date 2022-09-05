«Тагильский трамвай» попросил мэра города оградить пути бордюрами

Для реализации идеи требуются деньги. Обращение трамвайщиков размещено в группе «Тагильского трамвая».
Данная проблема наблюдается в городе не первый год. Это приводит к снижению скорости данного вида транспорта, росту числа ДТП и ухудшению состояния дорог, утверждают сотрудники учреждения. Водители трамвая находятся в постоянном напряжении из-за того, что в любой момент перед ними может возникнуть автомобиль, который решил развернуться на рельсах, пишут работники МУПа.
Автомобилисты, по словам представителей компании, занимали пути из-за отсутствия мест на парковках в дни празднования Дня города.
Решение проблемы сотрудники «Тагильского трамвая» видят лишь в установке бордюров и дорожных знаков, запрещающих выезд на рельсы. Также они утверждают, что городу необходимо строительство посадочных платформ на проспектах Ленина и Мира, улицах Индустриальная, Победы, Космонавтов, Фрунзе и других.