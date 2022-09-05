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«Тагильский трамвай» попросил мэра города оградить пути бордюрами

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI
Для того, чтобы на пути не заезжали автомобили, «Тагильский трамвай» обратился к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву с просьбой об установке бордюра.

Для реализации идеи требуются деньги. Обращение трамвайщиков размещено в группе «Тагильского трамвая».

Данная проблема наблюдается в городе не первый год. Это приводит к снижению скорости данного вида транспорта, росту числа ДТП и ухудшению состояния дорог, утверждают сотрудники учреждения. Водители трамвая находятся в постоянном напряжении из-за того, что в любой момент перед ними может возникнуть автомобиль, который решил развернуться на рельсах, пишут работники МУПа.

Автомобилисты, по словам представителей компании, занимали пути из-за отсутствия мест на парковках в дни празднования Дня города.

Решение проблемы сотрудники «Тагильского трамвая» видят лишь в установке бордюров и дорожных знаков, запрещающих выезд на рельсы. Также они утверждают, что городу необходимо строительство посадочных платформ на проспектах Ленина и Мира, улицах Индустриальная, Победы, Космонавтов, Фрунзе и других. 

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Трамвай#Трамваи#Тагильский трамвай#Обращение#Бордюры
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