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Труп 3-летнего ребенка найден после пожара в поселке Первомайский

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом в поселке Первомайский в пожаре погиб 3-летний ребенок. Его тело было обнаружено огнеборцами при тушении пламени.

По данному факту прокуратура проводит проверку. Известно, что 4 сентября приблизительно в 20.13 из-за нарушения правил пожарной безопасности воспламенилось помещение площадью 36 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На момент возгорания в доме находились ребенок, его мать и ее сожитель. Еще двое детей в этот момент гостили у отца. В результате возгорания мальчик погиб, а его мать, 32-летняя женщина, получила 20% ожогов тела - верхних и нижний конечностей. Ее отвезли в больницу.

Семья жила в деревянном доме и состояла на учете в полиции из-за ненадлежащего присмотра за детьми. В этом году за данное правонарушение мать получала штраф.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Погиб#Погиб ребенок
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