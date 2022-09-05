Труп 3-летнего ребенка найден после пожара в поселке Первомайский

По данному факту прокуратура проводит проверку. Известно, что 4 сентября приблизительно в 20.13 из-за нарушения правил пожарной безопасности воспламенилось помещение площадью 36 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На момент возгорания в доме находились ребенок, его мать и ее сожитель. Еще двое детей в этот момент гостили у отца. В результате возгорания мальчик погиб, а его мать, 32-летняя женщина, получила 20% ожогов тела - верхних и нижний конечностей. Ее отвезли в больницу.
Семья жила в деревянном доме и состояла на учете в полиции из-за ненадлежащего присмотра за детьми. В этом году за данное правонарушение мать получала штраф.