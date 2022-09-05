В Екатеринбурге трехлетний мальчик сбежал от мамы и уехал кататься на автобусе

Оказалось, что накануне женщина приехала с ребенком домой. Пока она заносила домой покупки, ребенок гулял. Мама посчитала, что с территории двора сын уйти не сможет. Однако он ушел за калитку и сел на автобус № 24. Через несколько остановок кондуктор заинтересовалась пассажиром и вызвала полицию, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Мальчик был доставлен полицейскими в дежурную часть. Через час в отделение обратилась мама с заявлением о пропаже сына. Ее сразу направили в отделение, где находился ребенок.
В отношении мамы был составлен административный протокол за нарушение родительских обязанностей.