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В Екатеринбурге трехлетний мальчик сбежал от мамы и уехал кататься на автобусе

Сегодня, 21:19
Фото: 1MI
Трехлетний мальчик убежал от своей мамы с территории закрытого двора в Екатеринбурге и отправился кататься на автобусе. Инцидент случился на улице Карасьевская в Верх-Исетском районе.

Оказалось, что накануне женщина приехала с ребенком домой. Пока она заносила домой покупки, ребенок гулял. Мама посчитала, что с территории двора сын уйти не сможет. Однако он ушел за калитку и сел на автобус № 24. Через несколько остановок кондуктор заинтересовалась пассажиром и вызвала полицию, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Мальчик был доставлен полицейскими в дежурную часть. Через час в отделение обратилась мама с заявлением о пропаже сына. Ее сразу направили в отделение, где находился ребенок.

В отношении мамы был составлен административный протокол за нарушение родительских обязанностей.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Дети#Пропавшие
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