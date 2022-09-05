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В незаконном увольнении и проблемах с сердцем обвинил руководство Ozon екатеринбуржец

Сегодня, 19:57
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Андрей обвинил руководство интернет-магазина Ozon в незаконном увольнении. Мужчина намерен через прокуратуру доказать свою правоту. По мнению Андрея, его лишили законной компенсации, которая выплачивается при сокращении. Также он заявил о пережитых гипертонических кризах.

Мужчина находился в отпуске, когда его вызвал руководитель и сообщил о сокращении. Ему было предложено два оклада в размере 18 тысяч рублей. Однако он не согласился, так как, по словам Андрея, его средний доход в компании составлял 156 тысяч рублей в месяц.

В ходе переговоров руководитель пытался уговорить сотрудника подписать документы, пишет Ура.ру. В аудиозаписи, попавшей в редакцию, руководитель предлагает принять условия и заявляет, что мужчина даже после разбирательств получит два оклада.

Сам сотрудник утверждает, что из-за борьбы за справедливость он уже пережил два гипертонических криза. В результате он уволился по собственному желанию, так как опасался за здоровье. После этого мужчина обратился с заявлением в прокуратуру.

Кроме того, екатеринбуржец утверждает, что не планирует возвращаться к работе, а только решил добиться компенсации.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Магазин#Увольнение#Сотрудник#Обвинение
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