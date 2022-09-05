В незаконном увольнении и проблемах с сердцем обвинил руководство Ozon екатеринбуржец

Мужчина находился в отпуске, когда его вызвал руководитель и сообщил о сокращении. Ему было предложено два оклада в размере 18 тысяч рублей. Однако он не согласился, так как, по словам Андрея, его средний доход в компании составлял 156 тысяч рублей в месяц.