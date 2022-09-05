В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий

Их обнаружили в бухгалтерском учете и финансовой отчетности за 2019–2021 годы. Это следует из результатов проверки управления финансового контроля Министерства финансов по региону.
Проверка закончилась в воскресенье, 4 августа. В ходе проверки выяснилось, что во время проведения работ по капремонту здания и отделений больницы были внесены платы за отдельные виды работ, не соответствующие договоренностям, прописанным в контрактах.
Также оказалось, что часть стройматериалов и оборудования были оплачены в отсутствие важных документов, а ряд купленного оборудования не использовался.
Главврачу больницы направили представление Министерства финансов по региону.