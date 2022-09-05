TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий

Сегодня, 16:42
Фото: 1MI
После проведенной проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета Свердловской области горбольнице №1 в Нижнем Тагиле, были найдены нарушения.

Их обнаружили в бухгалтерском учете и финансовой отчетности за 2019–2021 годы. Это следует из результатов проверки управления финансового контроля Министерства финансов по региону.

Проверка закончилась в воскресенье, 4 августа. В ходе проверки выяснилось, что во время проведения работ по капремонту здания и отделений больницы были внесены платы за отдельные виды работ, не соответствующие договоренностям, прописанным в контрактах.

Также оказалось, что часть стройматериалов и оборудования были оплачены в отсутствие важных документов, а ряд купленного оборудования не использовался.

Главврачу больницы направили представление Министерства финансов по региону. 

Читайте также:
Жители Нижнего Тагила освобождены от предоставления ряда документов на субсидииКуйвашев: «Почти 84 миллиона рублей субсидий получат уральские хлебопеки»
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#Субсидии#Финансы#Деньги#Капремонт#Горбольница
Подпишитесь
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Сегодня, 16:55
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Сегодня, 18:12
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Сегодня, 11:19
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:28
Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 20:33