Водитель с ребенком в салоне устроил ДТП в Екатеринбурге и скрылся

Мужчина рассказал, что вечером ехал по улице Чкалова со стороны Академика Бардина. На перекрестке с улице Начдива Онуфриева у мужчины было преимущество, так как он ехал по главной дороге. Однако, рассказывает екатеринбуржец, водитель Renault его не пропустил, а попытался проскочить. В результате пострадавший врезался в заднюю дверь иномарки.
По словам мужчины, в салоне находился ребенок и пассажирка. После столкновения водитель вышел из машины и стал обвинять в произошедшем екатеринбуржца. После этого он скрылся. В результате у его Ford разбиты фары, помяты бампер, капот, решетка радиатора.