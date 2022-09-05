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Водитель с ребенком в салоне устроил ДТП в Екатеринбурге и скрылся

Сегодня, 20:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пострадавший в аварии ищет нарушителя. По его словам, мужчина вез женщину с ребенком. Он допустил столкновение и уехал с места аварии. Инцидент произошел вечером 31 августа.

Мужчина рассказал, что вечером ехал по улице Чкалова со стороны Академика Бардина. На перекрестке с улице Начдива Онуфриева у мужчины было преимущество, так как он ехал по главной дороге. Однако, рассказывает екатеринбуржец, водитель Renault его не пропустил, а попытался проскочить. В результате пострадавший врезался в заднюю дверь иномарки. 

По словам мужчины, в салоне находился ребенок и пассажирка. После столкновения водитель вышел из машины и стал обвинять в произошедшем екатеринбуржца. После этого он скрылся. В результате у его Ford разбиты фары, помяты бампер, капот, решетка радиатора. 

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