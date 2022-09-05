Водитель с ребенком в салоне устроил ДТП в Екатеринбурге и скрылся

Мужчина рассказал, что вечером ехал по улице Чкалова со стороны Академика Бардина. На перекрестке с улице Начдива Онуфриева у мужчины было преимущество, так как он ехал по главной дороге. Однако, рассказывает екатеринбуржец, водитель Renault его не пропустил, а попытался проскочить. В результате пострадавший врезался в заднюю дверь иномарки.