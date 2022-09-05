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Заброшенный дом сгорел у моста через Тагильский пруд

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Дом, который тагильчане называют заброшенным, сгорел у нового моста через Тагильский пруд в Нижнем Тагиле. Об инциденте стало известно накануне, 4 августа.

Кадрами с места события очевидцы поделились в социальных сетях. Автор видео рассказал, что рядом с горящим зданием обнаружились детские игрушки, а сотрудники ДПС и МЧС прибыли к месту пожара через несколько минут.

В комментариях люди отметили, что дом давно стоял заброшенным и ненужным. Мнения по поводу того, что могло стать причиной пожара, у тагильчан разделились. Кто-то считает, что постройку могли поджечь. Другие местные жители уверены, что пожар возник по вине хулиганов или людей без определенного места жительства, которые хотели согреться и топили печь.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Происшествия#Огонь#Мост#Поджог
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