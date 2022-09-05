Заброшенный дом сгорел у моста через Тагильский пруд

В комментариях люди отметили, что дом давно стоял заброшенным и ненужным. Мнения по поводу того, что могло стать причиной пожара, у тагильчан разделились. Кто-то считает, что постройку могли поджечь. Другие местные жители уверены, что пожар возник по вине хулиганов или людей без определенного места жительства, которые хотели согреться и топили печь.